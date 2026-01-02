Mrs. GREEN APPLE、フェーズ2の軌跡を振り返る映像が公開 濃密な3年9ヶ月間の思い出→フェーズ3開幕
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが1月1日、フェーズ3を開幕するとともに、フェーズ2の軌跡を振り返る映像「Play Back Phase-2」をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。
【動画】Mrs. GREEN APPLE、フェーズ2の軌跡を振り返る映像
Mrs. GREEN APPLEは『第67回 輝く！日本レコード大賞』において「ダーリン」で史上初となるバンドによる三連覇を達成。大みそかには『第76回NHK紅白歌合戦』の大トリでデビュー10周年イヤーの2025年、そしてフェーズ2を締めくくった。
そして、2026年元日にフェーズ3が開幕、午後3時よりスペシャルプログラム「Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信」をYouTube生配信し、その冒頭で、フェーズ2の軌跡を振り返る映像、「Play Back Phase-2」を公開した。
2022年3月18日に開幕して25年12月31日に完結したフェーズ2では、“レコ大三連覇”のほかにも、25年7月8日リリースのアニバーサリーベストアルバム『10』が100万枚ミリオン突破（オリコン調べ／ロックジャンルでは13年6ヶ月ぶり、令和に入って初の快挙）、全楽曲での国内累計ストリーミング数が史上初めて110億回を突破（オリコン調べ）など、数々の金字塔を打ち立てた。動画では、その濃密な3年9ヶ月間を振り返ることができる。
