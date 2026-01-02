今回は、失礼すぎる息子の友達に声をかけたら、絶句した話を紹介します。

母親に告げ口してやろう…

「小3の息子の友達がよくウチに遊びに来ますが、その中でひとり、とにかく失礼すぎる子がいます。その子は私に一切挨拶せず、話しかけても無視。さらに家を散らかし放題で……。

で、この前その子におやつを出したとき、『食べる前にはいただきますって言うんだよ』『挨拶してね？』と優しく声をかけたのですが、『チッ』と舌打ちされ、思わず絶句しました。さらにおやつを食べ終えた後、『こんなショボいおやつじゃ足りねぇから、駄菓子屋行こうぜ』と私の息子や友達に声をかけていて、ものすごく頭にきました。

今度この子の母親に会ったら、この話をしようと思います。まぁこの子の母親がどんな人なのか、一切知らないのですが……」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2024年7月）

▽ ただ子供がこんな感じだと、この子の親も家庭で子供に注意などせず、やりたい放題させている可能性はありますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。