RIZIN 師走の超強者祭り

格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」が12月31日、さいたまスーパーアリーナで開催され、メインイベントのフェザー級（66キロ以下）タイトルマッチでは、挑戦者の朝倉未来（JAPAN TOP TEAM）が同級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に初回TKO負けを喫した。医務室での舞台裏が公開されると、王者が取った行動に「いい人すぎる」と反響が寄せられている。

衝撃の初回2分54秒TKO負けだった。グラウンドでバックを取られた朝倉は、顔面にパウンドを何度も被弾。レフェリーが試合を止めたが、しばらく立ち上がることができず、そのまま担架で搬送された。RIZIN FIGHTING FEDERATION公式YouTubeチャンネルは「【勝者と敗者】試合直後の選手の素顔に密着」と題して、中継では映らなかった裏側を公開している。

首を固定されたまま運ばれた朝倉は「大丈夫？」との問いかけに「頭が痛いっす」と回答。「目どうなってます？」と確認した後、「何があったんでしょう？ 何で倒れたんですか？」と質問しており、記憶が飛んでいることをうかがわせた。

医務室でベッドに横になり、スタッフとともに試合内容を振り返った朝倉。そこに駆け付けたのはシェイドゥラエフだった。王者は「Thank you brother」と言いながら対戦相手の右手を両手で握って労った。朝倉から「ストロング」と称えられると、「Thank you very much」と感謝。「健康に気をつけてください」「今後ともご活躍をお祈りします」などとエールを送っていた。

コメント欄にはファンから「シェイドゥラエフの通常時めっちゃ優しいよな」「シェイドゥラエフはいい人すぎるんだよな」「シェイさんが調子乗ったりせずにただただ聖人なのが救い」「シェイドゥラエフが通常時は聖人である事が唯一の救いだな」「リングの上だと狂気に満ちてるけど普段は穏やかだから逆に怖い」「試合後の未来への対応もかっこええな」といった声が集まった。

朝倉はその後、自身のインスタグラムを更新。「沢山の応援ありがとうございました 眼窩底骨折があるけど他は大丈夫そう。心配かけました やることやってきたので後悔はないです また頑張ります」と報告している。



（THE ANSWER編集部）