今年30歳を迎える有名人が人気者ばかり！ “大河俳優”や“レコ大バンド”が続々30代に
2026年に30歳を迎える1996年生まれの有名人は、アーティストやアイドル、俳優・女優まで「もう30歳!?」と驚くような人気者が勢ぞろい。本稿では、今年1月〜12月の間に30歳を迎える1996年生まれの有名人たちを紹介していく。※（）内の月日は誕生日。
【写真】1996年生まれ、今年30歳になるのは有名人ぞろい！
■大河女優から共演婚俳優まで！ 人気の俳優・女優が30歳に
俳優では、昨年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』での主演や映画『国宝』への出演で話題になった横浜流星（9月16日）。ロロノア・ゾロ役で出演しているNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2が、3月10日に配信される新田真剣佑（11月16日）。ドラマ『わたしのお嫁くん』（2023年）で共演した女優・波瑠との結婚が先日話題になったばかりの高杉真宙（7月4日）らが30歳に突入。
一方の女優も、『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で蔦屋重三郎（横浜流星）の妻・ていを演じた橋本愛（1月12日）やドラマ『僕と彼女と彼女の生きる道』（2004年／フジテレビ系）で草なぎ剛演じる小柳徹朗の娘・小柳凛役を演じて天才子役として人気になった美山加恋（12月12日）に加え、小松菜奈（2月16日）、池田エライザ（4月16日）、三吉彩花（6月18日）、元乃木坂46の女優・堀未央奈（10月15日）と人気女優たちが30歳の誕生日を迎える。
■TWICEにミセスも！ 話題のアーティスト・アイドルも30代突入
アーティストやアイドルも話題のメンバーがズラリ。韓国の9人組ガールズグループ・TWICEからはSANA（12月29日）＆MOMO（11月9日）が、最新アルバム『10』が初のミリオンを突破したMrs. GREEN APPLEからは大森元貴（9月14日）＆若井滉斗（10月8日）がそろって30代に。さらに、STARTO ENTERTAINMENT所属の人気アイドルからも、なにわ男子・藤原丈一郎（2月8日）、SixTONES・ジェシー（6月11日）、WEST．小瀧望（7月30日）、timelesz・佐藤勝利（10月30日）と錚々（そうそう）たる面々が登場。
そのほかには、元「King ＆ Prince」メンバーで歌手・俳優とマルチに活躍する岩橋玄樹（12月17日）、「瞳」「ちっぽけな愛のうた」などを代表曲に持つ歌手・大原櫻子（1月10日）、昨年6月に通算10回目のソロコンサートを開催したももいろクローバーZ・佐々木彩夏（6月11日）も同級生だ。
海外スターやアスリートも続々30代に
■ハリウッド女優やスーパーモデルなど海外有名人も錚々たる面子
海外でもさまざまなスターたちが30歳に突入。子役モデルから活動を始め、『スウィート17モンスター』（2017年）や『バンブルビー』（2018年）で知られる女優ヘイリー・スタインフェルド（12月11日）。14歳からモデルのキャリアをスタートしスーパーモデルとして活躍したテイラー・ヒル（3月5日）。お笑いタレント・ブルゾンちえみ（現：藤原しおり）のキャリアウーマンネタで使用されたことでも話題になった楽曲「ダーティ・ワーク」を歌う米歌手オースティン・マホーン（4月4日生まれ）。ジャスティン・ビーバーの妻でモデルのヘイリー・ビーバー（11月22日）と、驚きの面々ばかりだ。
■現役・元世界王者アスリートがずらり
芸能界のみならずスポーツ界でも人気選手たちが次々と30歳になる。野球選手では、読売ジャイアンツの主砲でポスティングでのMLB移籍を目指している岡本和真（6月30日）、福岡ソフトバンクホークス・栗原陵矢（7月4日）、阪神タイガース・植田海（4月19日）が30歳。女子アスリートでは、スキージャンプ女子の高梨沙羅（10月8日）、元バドミントン世界王者・永原和可那（1月9日）らが30代を迎える。
そのほかにも、人気ギャルモデルのゆきぽよ（10月23日）、お笑いトリオ・四千頭身の石橋遼大（9月13日）、モデルタレントの貴島明日香（2月15日）など、多彩な芸能人たちが今年30歳だ。
