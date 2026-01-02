福山雅治主演『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」のミュージックビデオFull ver.が公開となった。同楽曲は2025年12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』で特別企画としてパフォーマンスが初披露されたものだ。

「木星 feat. 稲葉浩志」ミュージックビデオのトータルプロデュースは、同楽曲の作曲・編曲・プロデュースを手掛けた福山雅治本人だ。グレーのスーツスタイルで身を包んだ二人。抽象的な空間に円形の革張りソファが一つだけ置かれたワンシチュエーションで撮影された映像は、幾度もテストを重ねて緻密なカメラワークのもとに行われた。

ミュージックビデオの監督を務めたのは本作のジャケットアートワークも手がけた写真家の嶌村吉祥丸。光と影で世界観を映像へと拡張したミュージックビデオは、表現者としてリスペクトし合う二人の密な距離感と張り詰めた緊張感が感じられる仕上がり。特に二人が急接近するシーンや、『映画ラストマン -FIRST LOVE-』のオマージュとも受け取れる福山が稲葉に触れるシーンにもご注目を。

■デジタルシングル「木星 feat. 稲葉浩志」

2025年12月24日(水)配信開始

作詞：稲葉浩志

作曲・編曲・プロデュース：福山雅治

ストリングスアレンジ：井上鑑

アミューズ／Polydor Records

■「木星 feat. 稲葉浩志」レコチョクダウンロードキャンペーン

受付期間：2025年12月31日(水)21:00〜2026年1月11日(日)23:59

対象サービス：レコチョク ※レコチョク「うたギフト」も対象

応募特典：

・オリジナルフォトTシャツ(Gray) (抽選150名様)

・「木星 feat. 稲葉浩志」レコーディング メイキング映像 期間限定オンライン視聴権 (抽選1,000名様)

