福山雅治、「木星 feat. 稲葉浩志」MV公開＋キャンペーン始動
福山雅治主演『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」のミュージックビデオFull ver.が公開となった。同楽曲は2025年12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』で特別企画としてパフォーマンスが初披露されたものだ。
「木星 feat. 稲葉浩志」ミュージックビデオのトータルプロデュースは、同楽曲の作曲・編曲・プロデュースを手掛けた福山雅治本人だ。グレーのスーツスタイルで身を包んだ二人。抽象的な空間に円形の革張りソファが一つだけ置かれたワンシチュエーションで撮影された映像は、幾度もテストを重ねて緻密なカメラワークのもとに行われた。
ミュージックビデオの監督を務めたのは本作のジャケットアートワークも手がけた写真家の嶌村吉祥丸。光と影で世界観を映像へと拡張したミュージックビデオは、表現者としてリスペクトし合う二人の密な距離感と張り詰めた緊張感が感じられる仕上がり。特に二人が急接近するシーンや、『映画ラストマン -FIRST LOVE-』のオマージュとも受け取れる福山が稲葉に触れるシーンにもご注目を。
■デジタルシングル「木星 feat. 稲葉浩志」
2025年12月24日(水)配信開始
作詞：稲葉浩志
作曲・編曲・プロデュース：福山雅治
ストリングスアレンジ：井上鑑
アミューズ／Polydor Records
■「木星 feat. 稲葉浩志」レコチョクダウンロードキャンペーン
受付期間：2025年12月31日(水)21:00〜2026年1月11日(日)23:59
対象サービス：レコチョク ※レコチョク「うたギフト」も対象
応募特典：
・オリジナルフォトTシャツ(Gray) (抽選150名様)
・「木星 feat. 稲葉浩志」レコーディング メイキング映像 期間限定オンライン視聴権 (抽選1,000名様)
■『映画ラストマン -FIRST LOVE-』
2025年12月24日(水)全国ロードショー
出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮沢りえ
脚本：黒岩勉
企画プロデュース：東仲恵吾
監督：平野俊一
配給：松竹
・公式HP：https://www.lastman2025.jp
・公式X：＠LASTMAN_tbs
・公式Instagram：lastman_tbs
・公式TikTok：@lastman_tbstv
(c)2025映画「ラストマン」製作委員会
▼STORY：
全盲のFBI捜査官×孤高の刑事。無敵のバディが挑む、新たな事件。カギを握るのは、初めて愛した人だった。どんな事件も必ず終わらせる最後の切り札・ラストマンの異名を持つ全盲のFBI特別捜査官・皆実広見(福山雅治)と、警視庁捜査一課の護道心太朗(大泉洋)。数々の難事件を解決してきた無敵のバディは、ある事件のために北海道へ。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人、ナギサ・イワノワ(宮沢りえ)。世界的な天才エンジニアであるが故に謎の組織から追われていた彼女は、命の危険を感じアメリカへの亡命を希望していた。皆実と心太朗は、護道泉(永瀬廉)やFBIから新たに派遣されたクライド・ユン(ロウン)、CIA、北海道警の合同チームと共に事件に挑むが、内通者によって情報が漏れ襲撃を受けてしまう。絶体絶命のピンチに陥った二人は果たして、愛する人を守り、事件を解決することができるのか。
