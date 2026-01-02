喜多壱也は京都サンガから加入した20歳

スペイン1部レアル・ソシエダが公開した動画に注目が集まっている。

クラブは12月31日、公式Xでトレーニング動画を公開。U-22日本代表DF喜多壱也（きた・かずなり）が参加していることに、SNSのファンは「トップの練習に居る！！」と反応している。

20歳の喜多は189センチのセンターバックで、京都サンガF.C.から昨年8月にレアル・ソシエダに期限付き移籍。現在はスペイン2部に所属するBチームでプレーしており、ここまでリーグ戦11試合に出場している。



クラブの公式Xはトップチームのトレーニング動画を公開。日本代表MF久保建英らと共に、喜多の姿が確認できる。ウォーミングアップやミニゲームに参加する姿が収められている。これにはSNSのファンも歓喜。「喜多壱也いてるやん！」「トップチームデビュー そう遠くもないかも」「わお」「えええええ！」「遂に久保との一緒のピッチに！？」「年明け早々ベンチ入りするかも」と期待するコメントが並んでいた。

2026年の初戦として、ソシエダは現地時間1月4日にホームでアトレティコ・マドリードと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）