2025年8月12日、乗客520名が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故から40年が経過しました。「文藝春秋」は、“奇跡の生存者”と呼ばれた川上慶子さんの兄・千春さんの手記を、事故から30年目にあたる2015年に掲載しました（「文藝春秋」2015年9月号）。そこには、父母と末妹を亡くした兄妹の人生がありのままに綴られていました。節目を迎えた今日、その一部を紹介します。

母に贈った詩

事故の翌年、8月3日に上野村で行なわれた追悼慰霊祭には慶子以外の親族で参加し、御巣鷹山に登りました。事故現場は物凄い山奥でした。鬱蒼と生い茂った森林の中、足場もほとんどないような獣道を、4人が乗っていた日航機が墜落した尾根まで、1時間以上かけて目指し、ゆっくりと登ってゆきました。そして、尾根に着くと、鹿児島の伯父たちが用意した、3人の名前が入った墓標を建てました。その後、私は、何十回とこの場所を訪れることになります。



日航ジャンボ機墜落事故で捜索に向かう自衛隊員 ©時事通信社

慶子が初めて御巣鷹山に登ったのは、その1年後、事故から2年経った年の10月のことです。高校1年になっていた私も含め、親戚一同でお参りに行ったのです。慶子と一緒に御巣鷹山に登ったのは、その1回きりです。

慶子は当時、同行した報道陣に腹を立てていたようです。私たち遺族にとって、御巣鷹山は家族が亡くなった神聖な場所。報道陣の方々にお参りする気持ちが少しでもあれば別ですが、仕事とはいえ、遠慮なく入ってきて、慶子の写真をたくさん撮って帰っていくことには、私も強い抵抗感を覚えました。本当は、家族だけで静かにお参りをしたかったのです。

慶子と2人で、前年に建てた墓標の隣に、新たな墓標を一つ建てました。

〈一人は万人の為に 万人は一人の為に〉

父が生前好きだった言葉です。

それから、慶子は徐々に元気を取り戻して、元のように陸上部の活動に打ち込むようになり、我が家には普通の日々が戻りつつありました。

一方の私は高校では進学クラスに入り、部活は幽霊部員でしたが、一応、文芸部に所属していました。慶子と一緒に御巣鷹山に登った高校1年の秋口のことです。島根県で『お母さんの詩コンクール』というイベントが開催されました。文芸部の先生に「川上君、出してみんかね」と言われたので、母の思い出と事故の描写を交えた詩を作って応募しました。タイトルは『ぼくの宝石』。私なりの思いを込めた詩でしたが、なんと、これがコンクールの最優秀賞に選ばれたのです。天国の両親も喜んでくれたのではないかと思っています。

「私は徐々に授業に出なくなりました」

翌年には、慶子が私と同じ高校に入学してきました。慶子はテニス部に入り、部活漬けの日々を送ります。

しかし、高校2年くらいから、私は徐々に授業に出なくなりました。実は、慶子と一緒に御巣鷹山に登り、母に関する詩を書いてからというもの、「今まで自分を支えてくれていた両親はもういない」という現実に改めて直面し、常に断崖絶壁を背に立っているような不安感に付きまとわれていました。張りつめていた気持ちがポンっと弾けてしまったのかもしれません。慶子は、部活も勉強も頑張っているのに、一体、自分は何をやっているんだろうか……。それからはずっと家に籠り、あまり外にも出なくなりました。

結局、私は出席日数が足りず、高校を3年で卒業することができませんでした。4年目は通信課程に転入して、慶子と一緒に高校を卒業しました。

慶子は、看護師養成に特化した大阪の短大に進学することが決まり、高校卒業後すぐに家を出て、大阪の親戚宅で下宿を始めました。祖母は数年前に脳梗塞を患って入院していたため、私は家に一人ぼっちで暮らすことになりました。おまけに大学受験に失敗した浪人生。予備校にも出たり出なかったりで、本当に荒んだ生活を送っていたと思います。

今振り返れば、その頃の私は、鬱病だったのだと思います。慶子は、事あるごとに電話をしてきて声をかけてくれたり、伯母や伯父に「お兄ちゃんは大丈夫？ 様子を見てきてくれない」と相談もしてくれていたようです。

塞ぎ込んでいた私とは異なり、慶子は、目標に向かってコツコツと努力をしていました。慶子が看護師になろうと思った第一の理由は、やはり母親が保健師だったことだと思います。

