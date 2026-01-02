2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。事件部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/01/25）。

【閲覧注意】元ヤクザに脅されたA子さんは服を脱ぎ…懲役23年、暴力とレイプで関係者たちを支配した「芸能事務所社長」

「毎年、何万人もの行方不明者が出ることは知っているか。お前もその一人にしてやる。男の場合は暴力でボコボコにするんだが、女の場合はこうするんだ」

歯向かう男性は暴力で、女性はレイプで支配していた、東京都のとある芸能事務所…。当初、被害者の多くがその被害内容を沈黙していた理由とは？ 2017年に東京都で起きた事件を、前後編に分けてお届け。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／後編を読む）



詐欺横行の芸能事務所をやめようとすると…

被害者の一人であるA子さん（当時24）は、ホームページで芸能事務所が求人を募集しているのを見つけて応募した。A子さんは以前に芸能事務所のマネージャーとして働いたことがあり、自分が発掘したタレントとともにのし上がっていくという“夢”をあきらめきれずにいた。

「仕事はタレント募集業務の手伝いです。オーディションの審査にも参加してもらいます。固定給はなく、タレントが事務所と契約した時点で2万円が入るという完全歩合制です」

A子さんは派遣社員として登録していたので、「それでも構いません」と了承した。だが、勤務して早々、同社のインチキぶりに気付いた。架空の映画キャストの出演者を募集し、一度落とした上で、見込みがありそうな人に再度メールで連絡し、「あなたにお勧めしたい芸能事務所がある」と言って、自分たちの芸能事務所の所属タレントになるように説得するのだ。

こうしてレッスン料などの名目で金を巻き上げる。A子さんはこうした詐欺行為の手伝いなどできないと思い立ち、「やめさせてほしい」と申し出た。

「何でやめたいんだ？」

それまで優しかった男性スタッフが急に冷たい態度になった。それでもA子さんは本当の理由を言わなかった。

「どっちにしろ、オレたちじゃ決められん。社長に言ってもらうしかないな」

社長の小林秀樹（当時33）は体が大きくて威圧感があり、髪をオールバックにして、いかにも業界人という雰囲気があった。A子さんは小林のもとに連れて行かれ、事務所のテーブルをはさんで、小林と向き合った。

「入ったばかりなのに、なぜやめたいんだ？」

「いや…。男性スタッフしかいないし、完全歩合制というのも厳しくて、他の仕事を探したいんです」

小林は納得せず、あの手この手で残留を持ち掛けたが、A子さんが「これ以上はできません」と頑ななので、態度を急変させた。

小林は事務所にいたスタッフを追い出し、カギをかけた。部屋の中には小林とA子さんの2人だけになった。小林は煙草に火をつけ、ブラインドも下ろした。

（これから何をされるんだろう…）

不気味に思っているA子さんに対し、小林は「秘密保持誓約書」と書かれた書類を投げつけてきた。

「これに名前を書け！」

A子さんは素直に従ったが、ここからが地獄の始まりだった。小林は「ふざけんじゃねえぞ。こんな手間取らせやがって…。お前はスパイか。お前をつぶすぐらい何でもねえ。風俗の闇に落としてやろうか、それとも海に沈めてやろうか」などと言って脅迫した。

A子さんは煙草の火を顔に近づけられたり、顔面の寸前で拳を止められたり、缶コーヒーで殴るふりをされたりして、頭が真っ白になった。

（何でこんなに怒られるんだろう…）

さらに小林から「実家の連絡先を書け。ウソをついても、調べる方法はあるからな」と言われ、それにも従った。その間、小林はスマホで動画を撮っていたが、A子さんはそれにも気付かないほど緊張していた。

「女の場合はこうするんだ。服を脱げ！」

「毎年、何万人もの行方不明者が出ることは知っているか。お前もその一人にしてやる。男の場合は暴力でボコボコにするんだが、女の場合はこうするんだ。服を脱げ！」

「私、絶対秘密を洩らしませんから…」

「うるさい！」

結局は抵抗できず、A子さんは全裸になった。小林は股間にスマホを差し入れて、陰部を撮影した。

（諸岡 宏樹）