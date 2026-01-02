毎年のように、箱根駅伝のエース区間「花の2区」の区間記録を更新するケニア人留学生。正月のテレビ画面越しに、彼らの活躍を見続けてきた私たちだが、彼らがケニアではどういう暮らしをしていて、どうやって日本に来て、そして卒業後に何をしているのかについては知らないことばかりだ。

ここでは、そんなケニア人留学生の謎を追ってアフリカの大地を訪ね歩いたノンフィクションライター・泉秀一氏の著書『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』（文春新書）より一部を抜粋。2025年に箱根2区で区間新記録を樹立した、東京国際大学のリチャード・エティーリ選手の素顔を紹介する。



友達と電話をするエティーリ。地元では一人の青年に過ぎない（写真＝『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』より）

箱根駅伝の花の2区で区間新記録を樹立したランナーの育った町

箱根駅伝が終わってからわずか2週間しか経過していない、2025年の1月中旬のことだった。午前10時、私はケニアの中西部に位置するニャフルルという小さな町で、あるランナーと待ち合わせをしていた。

この年の箱根駅伝のエース区間、花の2区で区間新記録を樹立したその男は、50メートルほど離れた場所から私を見つけると、少し照れたように顔を下に俯けながら、ゆっくりと近づいてきた。トレーニング終わりとのことで、背中には小さなナップザックを背負っていた。

その男、リチャード・エティーリは、ここニャフルルでは何の変哲もない1人の青年だった。初めて彼に会ったのは町の中心部にある、古びた小さなマーケット・コンプレックス。

名前の通り、「複数のショップが入る複合施設」と説明すると聞こえが良いかもしれないが、コンクリートが剥き出しの建物は作りが古く、建物内部も薄暗い。ショッピングを楽しむというよりも生活必需品を求める人々が集まる実用的な場所といった趣だ。

現地の大手通信会社であるサファリコムの看板を掲げた携帯ショップ、中古のスマートフォンや充電ケーブルなどを並べた小型の電器店、色とりどりの古着を吊るした衣料品店、そして薬や日用品を扱う雑貨店が、施設内にポツポツと並んでいた。

私と簡単な挨拶を交わすと、エティーリは通路の奥にある小さな雑貨店に向かった。どうやら店主は古くからの友人らしく、スワヒリ語で雑談をしながら、時折、自らの太ももを叩いて笑う。

向かいの古着屋では、その友人の奥さんが色褪せたTシャツやジーンズを整理しながら、夫である友人に何やら大声で話しかけている。

その2つの店の間を、幼い娘が行ったり来たりしながら無邪気に遊んでいた。そんな微笑ましい日常の一コマに、エティーリは自然に溶け込んでいた。

友人と別れ、通りに出てからエティーリに質問をした。

「さっき、友達と何を話していたの？」

「ん？ なんでもないよ。数カ月ぶりに地元に帰ってきたから。最近、商売はどうかとか、他の友達はどうしているかとか」

「友達は誰も駅伝を知らないし。日本がどこにあるのかもちゃんとわかってない」と驚きの発言

「箱根駅伝のことは話さなかったの？ 区間新記録で走ったんだって」

「えー、話さない。僕が日本で走っていることは知っていても、友達は誰も駅伝を知らないし。だから、箱根駅伝って言っても伝わらない。そもそも、日本がどこにあるのかもちゃんとわかってないと思うし」

返答を聞いて、私は自分の質問がいかに的外れだったかを思い知った。彼の説明は、私にとって新鮮な驚きであると同時に、よく考えてみれば当たり前のことでもあった。

そうなのだ。ここニャフルルでは、陸上関係者を除けば、駅伝という競技の存在は知られていない。マラソンやトラックで走る5000メートル、1万メートルは理解できても、複数の選手が襷を繋いでゴールを目指す競技があることを知る住民はほとんどいない。

まして、日本という遠い国で正月に行われる大学生の駅伝大会など、この町の人々にとっては想像もつかない世界の話なのだ。

マーケット・コンプレックスの外には、ニャフルルの町の素朴な風景が広がっていた。メインストリートこそコンクリートで舗装されているものの、その他の道はほとんど手つかずで、道路の両脇は赤土がむき出しになっている。車が通ると土埃が舞い上がり、その度に顔をそむけなければ、目に砂が入ってたちまち真っ赤になってしまう。

道沿いには商店が点在し、至るところに現地のモバイル送金サービスであるM-PESAの看板が目立っていた。軽食を取れる小さな食堂、似たようなリュックを軒先に吊るしたカバン屋、オレンジやバナナなど色とりどりの果物を売る露店。

そんな喧騒の中を歩くエティーリに、誰も特別な視線を向けることはない。まさか彼が、わずか2週間前に日本の国民的スポーツイベントで大活躍をしたランナーだとは、誰も思わない。

「説明してもなかなか伝わらない」日本での活躍に対して、家族の反応は…

歩きながら、再びエティーリに尋ねた。

「日本での活躍を、家族には話すの？」

「もちろん。お母さんは僕が日本で走っていることを喜んでくれているから。でも、箱根駅伝がどんな大会なのか、区間新記録がどれくらいすごいことなのかは、説明してもなかなか伝わらない。だから話すのは、順調だということだけ。お母さんにとって大切なのは、僕が元気で、ご飯を満足に食べられていて、家族にお金を送ることができるということだから。僕もそれで十分なんだ」

彼の言葉には、迷いはなかった。その状況に葛藤している、という様子もない。日本での栄光と故郷での日常の間にあるギャップを、彼は特別なこととして捉えていない。翌日、彼の実家を訪ねて目にした光景が、その言葉の重みを教えてくれた。

翌日、彼の実家を訪ねて目にした光景が、その言葉の重みを教えてくれた。

（泉 秀一／文春新書）