毎年のように、箱根駅伝のエース区間「花の2区」の区間記録を更新するケニア人留学生。正月のテレビ画面越しに、彼らの活躍を見続けてきた私たちだが、彼らがケニアではどういう暮らしをしていて、どうやって日本に来て、そして卒業後に何をしているのかについては知らないことばかりだ。

ここでは、そんなケニア人留学生の謎を追ってアフリカの大地を訪ね歩いたノンフィクションライター・泉秀一氏の著書『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』（文春新書）より一部を抜粋。2025年に箱根2区で区間新記録を樹立した、東京国際大学のリチャード・エティーリ選手の素顔を紹介する。

2025年に箱根2区で区間新記録を樹立した、東京国際大学のリチャード・エティーリ選手 ©文藝春秋

国土の大部分が標高1000メートル超え…ケニアはどんな国なのか

アフリカ大陸の東側、東アフリカと呼ばれるエリアに属するケニアは、インド洋に面した赤道直下に位置している。

日本の約1.5倍の面積を持つ国土は、国の西部を南北に走るアフリカ大地溝帯が特徴的で、東アフリカを縦断するグレートリフトバレーとも呼ばれる巨大な谷は、数千万〜数百万年前の地殻変動によって形成されたという。

ケニア国内では幅40〜60キロにわたって大地を二分していて、この地溝帯の両側には高原が広がっている。国土の大部分が標高1000メートルを超える高地だ。

赤道直下の4文字からは、酷暑のイメージが強いが、高い標高のおかげで年間を通じて比較的涼しい。首都ナイロビでさえ標高1600メートルにあり、年間の平均気温は、日中の最高気温で25度前後、朝晩は15度程度まで下がる。ケニアで冬にあたる7〜8月の就寝時は、毛布が手放せないほどだ。熱帯というイメージとは程遠い、過ごしやすい環境である。

世界的スターが育った「ランナーの聖地」リフトバレー地域

ケニアが世界的な中長距離大国として知られるようになったのは、この地理的条件と深く関係している。特に、国土の西部に位置するリフトバレー地域は「ランナーの聖地」と呼ばれ、世界記録保持者から五輪金メダリストまで、数え切れないほどの名選手を輩出してきた。

リオデジャネイロ五輪（2016年）、東京五輪（2021年開催）の男子マラソンを連覇したエリウド・キプチョゲ、男子800メートルでロンドン五輪（2012年）、リオデジャネイロ五輪の金メダルを獲った世界記録保持者のデービッド・ルディシャ、女子1500メートルでリオデジャネイロ五輪、東京五輪、パリ五輪（2024年）の3連覇を果たしたフェイス・キピエゴンといった世界的スターたちも、このリフトバレー地域の出身だ。

過酷な環境で生まれ育った若者たちが、驚異的な記録を叩き出す理由

ニャフルルは、そのリフトバレー地域の中でも特にランナーの数が多い町のひとつとして知られている。首都ナイロビから北へ約200キロ、車で4時間ほどの距離にあるこの町は、標高2300メートルの高地に位置していて、富士山の5合目とほぼ同じ高度。酸素濃度は平地の約80％しかない。

この過酷な環境で生まれ育った若者たちは、自然と心肺機能が鍛えられ、とりわけ優れた競走能力を持つ者がランナーとなり、平地でのマラソンやトラック競技で驚異的な記録を叩き出すのだ。

ニャフルル都市部の人口は2万〜3万人と決して多くはないが、ここから巣立ったランナーたちは世界各地のマラソン大会で活躍し、この小さな町の名前を世界に知らしめてきた。日本の実業団や大学で活躍するケニア人ランナーの中にも、ニャフルルやその周辺地域の出身者は多い。

乗合バス“マタトゥ”でエティーリの実家へ

エティーリの実家は、そのニャフルルの中心部から少し離れたところにあった。初対面から数日後、待ちあわせ場所だったバスターミナルに到着すると、10台以上ものバスと客引きの数に圧倒された。客引きの前を通るたびに、顎を前に突き出して「お前はどこに行きたいんだ？」と迫ってくる。「ヘイ、フレンド」と近寄ってくる強引な接客をなんとかあしらっていると、先に到着していたエティーリが私を見つけ、彼の実家の方面に向かうバスに案内してくれた。

エティーリの実家は、舗装されていない土の道路の奥にあるらしい。乗合バスは基本的に舗装された大通りしか走らないため、最寄りの停留所で降り、そこからは20分ほど歩いて向かうとのことだった。

ケニアではこうした乗合バスのことを、マタトゥと呼ぶ。個人経営が多く、トヨタのハイエースなどのバン車両に経営者が自分好みのロゴやイラストをデザインしている。自分や家族の名前をデザインした簡素でスタイリッシュなものから、エナジードリンク「MONSTER」のパッケージを彷彿とさせるようなド派手な代物まで種類はさまざま。

私たちは比較的、簡素なデザインのマタトゥに乗り込み、出発を待っていた。どうやらマタトゥに定刻はなく、乗客が集まり次第出発するシステムらしい。最初はスカスカだった車内が10分も経たないうちに席数を超える人でびっしり埋まり、いよいよ出発かという段階で客引きが集金に来た。

私が財布からお金を出そうとすると、エティーリが素早く2人分の料金を支払った。自分の乗車賃を渡そうとして手を伸ばすと、彼は手を横に振りながら「いらないよ」と合図してくる。彼はまだ学生であり、私は30代中盤の社会人である。

いや、そうした年齢差を考慮せずとも、これから実家にお邪魔させてもらう立場なのだ。奢ってもらうのも悪いように思い、なんとか支払おうとする。しかし、エティーリは決して受け取ろうとはせず、彼の優しさに甘えさせてもらうことにした。

「高校までは、ずっとサッカー部だった」サッカー少年が陸上の道に進んだワケ

マタトゥに揺られる約20分間、狭い車内で身を縮めながら、エティーリはずっとスマートフォンの画面でサッカーの試合映像に夢中になっていた。聞けば、イングランドプレミアリーグの強豪チーム、マンチェスターユナイテッドの大ファンとのこと。すでに結果がわかっているダイジェスト動画なのに、プレイに一喜一憂して首を横に振ったり天を仰いだりしている。

マンチェスターユナイテッドは世界中にファンを抱えるビッグクラブだが、近年の成績は低迷している。エティーリいわく、安定して活躍するフォワード選手の不在が原因らしい。普段はあまり口数が多くない、控えめな性格のエティーリだが、サッカーの話は楽しそうに熱弁をふるっていた。

「陸上じゃなくて、サッカーなんだね」

「高校までは、ずっとサッカー部だったんだ。見るのも、プレイするのもサッカーが好き。家にテレビが無かったから、試合の時間になるとテレビがある近くの商店までよく観に行っていた。値段がクラブによって変わるんだよね。人気クラブ同士のマッチになると50シリング、普通のチームとの対戦だと30シリング。小さい頃、あれが僕の一番の楽しみだったんだ」

それほど好きだったのに、なぜ陸上の道に進んだのか。

「昔から、長距離を走るのが得意だった。きっとサッカーではプロになれない。だけど、走ることでならお金を稼げるかもしれない。そう言われて、高校を卒業してから知人の紹介で陸上チームに入ることにした」

エティーリは、その陸上チームで本格的に才能を見出され、ほどなくして東京国際大学の留学生として海を渡ることになる。この発掘システムについては後で詳しく触れるが、ケニアでは本格的に練習を積んでいない若者が、いきなりその才能を開花させるケースは珍しくない。エティーリもそうした1人であり、陸上を始めた理由は稼ぐため、つまり「仕事」としてなのだった。

