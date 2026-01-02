〈「高校までずっとサッカー部だった」ケニア人留学生は、なぜ箱根駅伝“花の2区”で区間新記録を樹立できたのか？ 取材でわかった驚異的な記録を叩き出す“理由”〉から続く

毎年のように、箱根駅伝のエース区間「花の2区」の区間記録を更新するケニア人留学生。正月のテレビ画面越しに、彼らの活躍を見続けてきた私たちだが、彼らがケニアではどういう暮らしをしていて、どうやって日本に来て、そして卒業後に何をしているのかについては知らないことばかりだ。

ここでは、そんなケニア人留学生の謎を追ってアフリカの大地を訪ね歩いたノンフィクションライター・泉秀一氏の著書『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』（文春新書）より一部を抜粋。2025年に箱根2区で区間新記録を樹立した、東京国際大学のリチャード・エティーリ選手の素顔を紹介する。



リチャード・エティーリ選手 ©文藝春秋

「ようこそ、我が家へ」別格の存在感を放つエティーリの家

デコボコとした土の上を15分ほど歩いた先に現れたエティーリの実家は、遠くからでも一目でわかるほど、周囲の住宅とは異なっていた。ケニアの田舎町では珍しい、コンクリート造りの立派な平屋建ての家が、緑豊かな土地にどっしりと構えている。

日本の一般的な一軒家ほどの大きさで、ケニアの田舎の住宅としては破格の規模だ。木や土で作られた簡素な家が点在する中で、エティーリの家だけが別格の存在感を放っていた。特に目を引いたのは、屋根の一部に設置されたソーラーパネルだ。停電が日常茶飯事のケニアでは、環境対策というより停電対策としての意味合いが大きい。

しかし、ソーラーパネルを設置できる家庭は限られており、食費や学費の捻出さえ難しいこの地域の経済水準から考えると、かなり裕福な家であることがわかる。ニャフルルのような田舎町においては、間違いなく豪邸と呼んで差し支えない代物だった。

「ようこそ、我が家へ」

エティーリが誇らしげに案内してくれる。家の中では母親と妹の幼い息子が私たちを迎えてくれた。2歳になるという男の子は楽しそうにリビングを走り回り、愛らしい表情で足にしがみついてくる。

15畳はありそうな巨大なリビング、40インチほどの薄型テレビ…驚くほど充実した住環境

家の中に足を踏み入れて、その充実ぶりに驚かされた。まず目に飛び込んできたのは、15畳はありそうな巨大なリビングだ。天井も高く、リビングの壁の中央には、40インチほどの薄型テレビが設置されている。

「実家に帰ってきた時は、友達を呼んでマンチェスターユナイテッドの試合を観るんだ。その時間が最高だよ」

テレビの前には、コの字型にソファが配置されていた。ケニアの家庭では人を招くことが多いため、リビングにやたらとソファを置く傾向があるのだが、エティーリの家のソファセットは特に大きく、軽く10人は座れそうなサイズだった。真ん中には立派なテーブルが置かれ、まさに大家族や友人たちとの団らんの場として設計されているのがわかる。

奥には複数の寝室があり、独立したキッチンも1つの部屋として確保されている。清潔なシャワールームとトイレも完備されており、日本人の感覚で見ても十分に快適な住環境が整っていた。

「日本の大学生が、5000万円の家を現金一括で購入するのと同じ」キャッシュで豪邸を購入し、母にプレゼント

こうした住宅は、ナイロビなどの都市部では見ることができるが、それでも高所得者層が住むエリアに限られる。田舎町のニャフルル、かつ中心部から離れた立地となると土地の価格は安いだろうが、それでも建築には一定の費用がかかるはずだ。失礼を承知で、いくらかかったのか聞いてみた。

「こんなに大きな家だとは想像していなかった。すごい家だけど、どれくらいかかったの？」

「400万円くらいかな。昨年、お母さんにプレゼントしたんだ。現金一括で支払ったよ。それとは別に、生活費として月に3万円を送金している」

日本人の感覚では「新築で400万円」と聞くと安価に感じるが、ケニアの平均年収は100万円程度。しかもこの数字は、ケニアの国家統計局（KNBS）が発表しているもので、統計対象が給与所得者のみとなっている。現実のケニアの労働環境は統計には反映されない自営業や零細農業者、日雇い労働者が全体の就業者の8割を占めている。

こうしたインフォーマル事業者の所得は正確に把握しにくく、適切な統計が存在しないのだが、国際労働機関（ILO）とケニアの雇用者連盟が共同作成したレポートでは、零細事業者の平均月収は3万円前後となっている。

年収にして35万円程度で、私が取材の中で関わったタクシー運転手やランナーたちの知人の感覚とも、こちらの方が合う。

この数字を元にすれば、エティーリはおよそ平均年収の11年分をキャッシュで支払ったということになる。日本の大学生が、5000万円の家を現金一括で購入するのと同じようなことを、エティーリはケニアで実現しているのだ。

「雨の日も大変だった。屋根から雨漏りがひどくて」7人家族が暮らしていた昔の家は…

「昔の家も見てもらいたい」

エティーリが家の裏手に案内してくれた。そこには、かつてエティーリ一家が暮らしていた家があった。今の立派な家の裏庭に、木でできた掘立小屋のような建物が残っていた。スペースは6〜8畳程度。床は土がむき出しのままだ。細い木の板がつなぎ合わせられた壁には隙間が目立つ。

ここで母親と6人の子どもの7人家族が暮らしていたとは、想像しがたい状況だった。きっと冬場は寒かったことだろう。標高2300メートルの高地にあるニャフルルでは、朝方は冷え込む。冬は10度を下回るほど冷えることもあり、ダウンジャケットが必要な日もある。

「雨の日も大変だった。屋根から雨漏りがひどくて、みんなで寄り添って寝ていたんだ。びっくりするかもしれないけど、これでも一度、改築したんだよ。もっと前は壁が木じゃなく泥だった」

現在は、飼育している鶏の小屋として活用されている昔の家の中でエティーリの説明を聞きながら、新しい家との対比を眺めていると、彼の人生がどれほど劇的に変化したかが実感できた。

彼女のためにエティーリが自費で購入したもの

ケニアの中でも貧しい環境から、走る才能を開花させ、日本の大学で学びながら「働き」、家族にこれほどの豪邸をプレゼントするまでに至った。まさにケニア版のアメリカンドリームと呼ぶべきサクセスストーリーがそこにあった。

家の中に戻ると、エティーリの母親が食事を用意してくれていた。食パンに、キャベジと呼ばれる千切りにしたキャベツの炒め物。それに、ミルクティーがテーブルの上に並べられていた。ありがたくいただきながら、エティーリの彼女の話になった。

かつては陸上選手だったが、怪我をしてしまってランナーとしてのキャリアを終え、今は商店で働いているという。そのお店もエティーリが自費で購入したとのことだった。若い女性の働く場所としてはファッション系のお店が人気だが、安定的な需要を考慮して、土木関係で使用する資材を販売するお店にしたという。

彼女と会えるのは、年に2回のケニア帰国時のみ。箱根駅伝が終わってから春に大学が再開するまでの2カ月半の間と、7〜9月の間に帰国するタイミングだけだ。それ以外は故郷を離れて、日本で他の日本人学生ランナーたちと練習に励んでいる。

ケニアの若者たちにとって「走ること」は家族を貧困から救い出す「職業」

エティーリの豪邸を見ながら、私は改めて「走ること」がケニアの若者たちにとって何を意味するのかを考えていた。それは単なるスポーツではない。医師や弁護士と同じように、家族を貧困から救い出すための「職業」だ。

ケニアの田舎で生まれた若者が経済的成功を収める方法は、極めて限られている。高等教育を受けるには多額の学費が必要で、そもそもその学費を工面できる家庭が少ない。

エティーリの家族のように、1日1食しか食べられない日があるような状況では、教育投資は現実的ではない。そんな中で「走る才能」は特別な意味を持つ。学費も設備投資も必要なく、自らの2本の足だけで、家族の生活を一変させる可能性を秘めているからだ。

まだ21歳の大学生ながら、母親に豪邸をプレゼントし、毎月の生活費を送金し、恋人のために店舗まで購入する。日本の一般的な大学生では考えられない親孝行と経済力である。大学時代、親に学費を出してもらいながらまともに授業にも出ておらず、将来の心配ばかりかけていた自分と比較すると、よりエティーリへの尊敬の念が増してくる。

しかし同時に、ある疑問が湧いてくる。

エティーリはまだ学生の身分のはずである。一体どのようにして、これほどの資金を手にしているのだろうか。

（泉 秀一）