¡ÚÎáÏÂ8Ç¯¤Î¹Ä¼¼Å¸Ë¾¡ÛË¬ÌäÀè¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¿ÌºÒ15Ç¯¤Î¡ÖÅìËÌ¡×¤È¡ÖÊÆ¹ñ¡×¤«¨¡¨¡°¦»Ò¤µ¤Þ¡ÈÊìÌ¼¥Ú¥¢¸øÌ³¡É¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ
¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤ÈÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¡ÈÊìÌ¼¥Ú¥¢¸øÌ³¡É¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡Ê2025Ç¯2·î»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§ÂåÉ½»£±Æ¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡Ê¤Ä¤² ¤Î¤ê»Ò¡§ÊüÁ÷ºî²È¡¢¹Ä¼¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ËÎÏ¤òÃí¤¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¤Ä¤Ä¤¢¤ëÍ½Äê¤ä¡¢ÎãÇ¯¤Î¸øÌ³¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤éÅ¸Ë¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡ÖÀïÁè¤Îµ²±¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤ò½Å¤Í¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òÀÅ¤«¤Ë¼Ò²ñ¤ØÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¤³¤³3Ç¯¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤È¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ü¥´¡¼¥ë¤ÎÂçÅýÎÎµÜÅÂ¤Ç¥¸¥ç¥³ÂçÅýÎÎ¤È´¿ÃÌ¤µ¤ì¤ëÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡Ê2023Ç¯6·î¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¤Ç¤ÏÎáÏÂ8Ç¯¡¢¹ñÆâ¸øÌ³¤Ç¤Ï²¿¤¬¼ç¼´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¼¡¤Î³°¹ñË¬Ìä¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯¡¢½é¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£¸µµÜÆâÄ£¿¦°÷¤Ç¹Ä¼¼²òÀâ¼Ô¤Î»³²¼¿¸»Ê»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¿ÌºÒ15Ç¯¤ÎÅìËÌ¤¬¡ÈÀáÌÜ¤Î¸½¾ì¡É¤Ë¨¡¨¡ÈïºÒÃÏ¤È¸þ¤¹ç¤¦¸øÌ³¤Î°ÕÌ£
¡¡¹ñÆâ¸øÌ³¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤È¤·¤Æ»³²¼»á¤¬µó¤²¤ë¤Î¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ15¼þÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÅìËÌ3¸©¤Ø¤Î¤´Ë¬Ìä¡ÊÄ´À°Ãæ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Éü¶½¤Ï¡¢Ç¯·î¤¬·Ð¤Ä¤Û¤É²ÝÂê¤ÎÀ³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£½»Âð¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤«¤é¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¢»º¶È¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ø¤È½Å¿´¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Î¾ÊÅ²¼¤¬ÈïºÒÃÏ¤òË¬¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖÉü¶½¤Î¤¤¤Þ¡×¤ò¼Ò²ñ¤¬¶¦Í¤·Ä¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´Ë¬Ìä¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¡¹Åª¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÉ÷²½¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤ò»ß¤á¡¢¿ÌºÒ¤ØºÆ¤Ó¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆ±¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤âÈïºÒÃÏ¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¡¹¤Î¸½¾õ¤äÉü¶½¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤â¤ª¤¢¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£Î¾ÊÅ²¼¤¬ÅìËÌ3¸©¤ò°ìÅÙ¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢2Çñ3Æü¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¹Ä¹¡ÊÅ²¼¤Î¤´ÂÎÄ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤¬¤´°ì½ï¤À¤È¡¢°Â¿´´¶¤â¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê»³²¼»á¡Ë
º´²ì¸©ÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ê2024Ç¯10·î¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡°ìÊý¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¸øÌ³¤ÎÆ°¤¤À¡£ºòÇ¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸øÌ³¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÅÅÎÏ´Û¤òË¬¤ì¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤µ¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ê2025Ç¯5·î8Æü¡¢¼Ì¿¿¡§ÂåÉ½»£±Æ¡¦¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡ÈÊìÌ¼¥Ú¥¢¸øÌ³¡É¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤«¨¡¨¡ÆüÀÖ¤ÈÊ¡»ã¡¦°åÎÅ¤ÎÀÜÅÀ
¡¡ÆüÀÖ¶ÐÌ³¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ëÊ¡»ã¡¦°åÎÅ¡¢ÈïºÒ¼Ô¤äº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤È¤ÎÀÜÅÀ¡¢¤µ¤é¤ËÊ¸²½¤ä¹ñºÝ¸òÎ®¡£´Ø¤ï¤ëÎÎ°è¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ì¤Ç¡Ö¹½¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»³²¼»á¤¬¡Ö¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¸«¤ë¤Î¤¬¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¡¢¡ÈÊìÌ¼¥Ú¥¢¡É¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤ë·Á¤À¡£
¡Ö¹Ä¹¡ÊÅ²¼¤È°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ë¸øÌ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅ¤Ê¤ÉÆüÀÖ´Ø·¸¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÀÖ½½»úÂç²ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ä¹¡ÊÅ²¼¤Ï¸øÌ³¤È¤·¤Æ¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤ÏÆüÀÖ¿¦°÷¡Ê»äÅª³èÆ°¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê»³²¼»á¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¸µÇ¯¡Ê1926Ç¯¡Ë¤«¤é¿ô¤¨¤ÆËþ100Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Îµ²±¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼¤¤¤Þ¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¤³¦¾ðÀª¤¬ÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÁý¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢²áµî¤ÎÊâ¤ß¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¹ñÆâ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤È¡¢³°¹ñ¤Ç¤ÎÈ¯¿®¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¤É¤¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤«¤¬¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¤Î¹Ä¼¼¤ÎÎØ³Ô¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¾¼ÏÂ100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö²¿¤òÂ¤¹¤«¡×¤è¤ê¡Ö²¿¤òÃúÇ«¤ËÀÑ¤à¤«¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏºòÇ¯12·î21Æü¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¤Î¾¼ÏÂ´Û¤òË¬¤ì¡¢Àï»þ²¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸ì¤êÉô¤È¤âº©ÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö»ñÎÁ¤ò¸«¤ë¡×¡ÖÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¡×¡Ö¼¡¤ØÅÁ¤¨¤ë¡×·¿¤Î¤´¸øÌ³¤¬¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¾¼ÏÂ´Û¤òË¬¤ì¡ÖÀÐÀî¸÷ÍÛ¼Ì¿¿Å¸¡¡Àï»þ²¼¤ÎÅìµþ¡×¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤ëÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ê2025Ç¯12·î21Æü¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡ÖÊÆ¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¡×¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ÈÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë
¡¡»³²¼»á¤¬ÎáÏÂ8Ç¯¤ÎºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤Î¤¬¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯¤Ë¤Ï¥â¥ó¥´¥ë¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¡¢Í§¹¥¿ÆÁ±¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÖÎî¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤¬¤Ë¤¸¤àÆüÄø¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¹¥Õ¥Ð¡¼¥È¥ë¹¾ì¤Ç´¿·Þ¼°Åµ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ëÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥Õ¥ì¥ë¥¹¥ÕÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¡Ê2025Ç¯7·î8Æü¡¢¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¡¿¼Ì¿¿¡§ÂåÉ½»£±Æ¡¦¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ï¡Ö¹ñºÝ¿ÆÁ±¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹ñÆâ¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤ï¤ë¤«¡×¤â´Þ¤á¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤ë¡£Ë¬Ìä¹ñ¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Îò»ËÅª¤ÊÀáÌÜ¤ä³°¸ò¾å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î´ÑÅÀ¤ÎÀ°¹çÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»³²¼»á¤Ï¡ÖËèÇ¯É¬¤º³°¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¢¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤«¡×¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤ÎË¬Ìä¹ñ¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¿À®¤ÎÁ°Îã¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¸«Î©¤Æ¤¿¡£
¡ÖÊ¿À®»þÂå¡¢¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢4²óÌÜ¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ò¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤â¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤È¡¢¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È»÷¤¿½çÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°Îã¤Ë±è¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³²¼»á¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï2019Ç¯5·î¤Ë¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ë¿¼¤¤·É°Õ¤È¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯10·î¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤â¡¢ÅþÃå¸å¤¹¤°¤Ë¹Äµï¤òË¬¤ì¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Èº©ÃÌ¤·¡¢¼Â¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñË¬Ìä¤È¤¤¤¦Àþ¤â³Î¤«¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¹Äµï¡¦¸æ½ê¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È²ñ¸«¤µ¤ì¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼¡Ê2025Ç¯10·î27Æü¡¢¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡ÖË¬ÊÆ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹Ä¹¡ÊÅ²¼¤Î¤´ÂÎÄ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤é¥Ü¥¹¥È¥ó¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Û¥Î¥ë¥ë¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë¤Ï¹Ä¹¡ÊÅ²¼¤ÎÊì¹»¤Î¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÆü·Ï¿Í¤¬Â¿¤¤¡£»þº¹Ä´À°¤Ç¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ë´ó¤é¤ì¤ë¤È¡¢Å·¹Ä¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¿¿¼îÏÑ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê»³²¼»á¡Ë
¡¡ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤äÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤¬¾·¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÁÛÁü¤âÉâ¤«¤Ö¡£
¡¡¤¿¤ÀÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£Ç¯½©¤Ë¤âÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ò¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¾·¤¯Í½Äê¤À¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡²¾¤ËÃæ¹ñÂ¦¤Î¹ñÉÐµé¹Ô»ö¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎË¬ÊÆ¤òÁÈ¤á¤Ð¡¢½ç½ø¤ä·Á¼°¤ò½ä¤Ã¤ÆÍ¾·×¤ÊËà»¤¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤¬ÈùÌ¯¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤â¤½¤ÎÅÀ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤¬¤¹¤°¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É®¼Ô¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¼¡¤Î¿ÆÁ±Ë¬Ìä¤Ï¡Ö²¤½£¡×¤«¡ÖÆîÊÆ¡×¤«¡©
¡¡¤Ç¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£ºòÇ¯¤Î¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¿¶¤ê¤Þ¤«¤ì¡¢Æâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»³²¼»á¤Ï¡ÖË¬Ìä¤ò¾·ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¥é¥ª¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥Ë¡¼¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤µ¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ê2025Ç¯11·î18Æü¡¢¼Ì¿¿¡§ÂåÉ½»£±Æ¡¦¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡º£Ç¯¡¢¹ñ¸ò¼ùÎ©160¼þÇ¯¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©160¼þÇ¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë²¤½£½ô¹ñ¤â¸õÊä¤ËÆþ¤êÆÀ¤ë¡£¤·¤«¤·»³²¼»á¤Ï¡¢²¤½£Ë¬Ìä¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼¼¤Ë¤Ï¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢¼¡¤Î½÷²¦¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È²¦½÷¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤ª²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¡Ø°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¡Ù¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢Î¾ÊÅ²¼¤âµÜÆâÄ£¤â¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ï²¦¼¼¤Î¤Ê¤¤¹ñ¡¢Îã¤¨¤ÐÆîÊÆ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ä¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÎÊý¤¬²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³²¼»á¡Ë
¡¡³Î¤«¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ïº£Ç¯¡¢ÆüËÜ¿Í°Ü½»140¼þÇ¯¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤âÆüËÜ¿Í°Ü½»90¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¸½ÃÏ¤ÎÆü·Ï¿Í¤ÎÊâ¤ß¤ò¤Í¤®¤é¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Ë¬Ìä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ÏÀ°¹ç¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤ª°ìÊý¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤â¤Þ¤¿¡¢²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸ø¼°¤«»äÅª¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«³°¹ñ¤Ø¤ÎÃ»´üÎ±³Ø¤ä¡¢¤´Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¡Ê2025Ç¯11·î»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡ÖÍª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤¬³°¹ñË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À®Ç¯¹ÄÂ²¤Ç¾Íè¤ÎÅ·¹Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³Ø¶È¤Ë»Ù¾ã¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Î³°¹ñË¬Ìä¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾å¹ÄÊÅ²¼¤¬½é¤á¤Æ³°¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤ÎÂ×´§¼°¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤½¤Î¤È¤¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¤È¤¤¤¦¤ªÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡£¤¿¤À¡¢»þÂå¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê»³²¼»á¡Ë
¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¸øÌ³¤Î¼ç¼´¤¬ºòÇ¯¤Î¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤«¤é¡¢¡ÖÈïºÒÃÏ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤ëÎ¹¡×¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÅ·¹Ä¤´°ì²È¡£º£Ç¯¤â¤Þ¤¿¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢´î¤Ó¤âÈá¤·¤ß¤â²æ¤¬»ö¤È¤·¤Æ¤Î¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸øÌ³¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤´À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡È¼¡¤ÎÃÊ³¬¡É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î³¤³°·Ð¸³¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤Ê¤é¡¢¹Ä¼¼¤Ï¤¤¤Þ¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¤Âå¸òÂå¤Î½àÈ÷¤ò°ìÃÊ¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¡§¤Ä¤² ¤Î¤ê»Ò