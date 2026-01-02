「甘粕大尉」は満州で何をしていたのか…？ 満鉄・関東軍の「闇」を垣間見せてくれる小説『普天を我が手に』の凄み

「昭和」とは、いったいどんな時代だったのか--。

直木賞作家・奥田英朗さんが、執筆期間約10年、原稿用紙約3000枚を費やした『普天を我が手に』三部作は、「昭和」という時代をまるごと「小説」で描き出した超弩級の作品です。現在は第一部、第二部が発売中で、第三部も年内に発売予定です。

本書では、わずか7日間しかなかった「昭和元年」に生まれた4人の主人公が、史実にもとづくさまざまな事件に巻き込まれながら、それぞれの立場で日本社会を生き抜くさまが描かれます。その姿から浮かび上がってくるのは、「昭和という時代」の本質です。

たとえば、主人公の一人・満は、大連でジャズ楽団を主宰する五十嵐譲二のもとに生まれました。

第一部では、戦争の雰囲気が色濃くなるなかでも、音楽で人生を楽しむ譲二の生き様が垣間見えます。

『普天を我が手に 第一部』から、満鉄に勤めている平山の誘いで憲兵事務所まで連れて行かれた譲二が、関東大震災に乗じてアナキストを殺害したといわれる甘粕正彦と出会う場面を引用します。

＊＊ここから引用＊＊

最初に連れていかれたのは、住宅街の一角にある看板もかかっていない憲兵隊事務所であった。平山の説明によると、上海は日本の占領地ではないので、常設の憲兵隊が置けないため、こうして民家を装っているとのことである。憲兵将校も名前を変え、通信員として一般人の身分で送り込まれてくるため、全員が平服で勤務にあたっていた。

憲兵隊事務所では大尉だという所長が出て来て、挨拶もそこそこに平山相手に打ち合わせを始めた。

「参謀本部が得たシナ情報によると、共同租界が日本赤化工作の中心地であって、排日運動にしても、背後に欧米各国の機関が糸を引いているものと判断される。ただ、いかんせん当方は人員不足で、情報収集には毎度苦心しておる次第で……。ここは内務省からの出向でなんとか補えないかと……」

「わかりました。警保局の語学が達者な若手を三名ほど派遣しましょう」

「あとは通信技師ですな。傍受に関しては負けっ放しだ。国民党にはドイツがついていて、陸軍省だけでは賄えん」

「ではそれは満鉄で何とかしましょう」

「かたじけない」

なにやら生臭い話を交わしている。譲二は、呆気に取られて聞いていた。

「ところで所長、こちら、共同経営者の五十嵐社長です」

やっと紹介され、名刺を差し出す。

「だいたいの話を聞いてますが、民間出身者で大丈夫ですか」

所長が名刺に目を落としたまま、平山に向かって言った。

「信用のおける方です。それに語学に堪能なので、適任かと」

「承知した。平山さんに任せましょう」

それだけ言うと、あわただしく部屋を出て行った。譲二は、失礼な男だと気分を害したが、軍人はたいてい横柄なので、受け流すことにした。すると入れ替わりに、上等そうな背広を着た紳士が入って来た。

「警務司長殿、ご苦労様であります」

大島が椅子から立ち上がり、敬礼をする。男は額の禿げあがった小柄な中年だった。

「平服で敬礼などせんでいい。座りなさい」男が手で制し、椅子に腰を下ろす。「事務所も倉庫もすでに決めてある。だからあとは契約だけだ。それから、青幇にも話は通したので、君らからこれを渡しておいてくれ」

男はテーブルに紙の包みをどんと置いた。ちょうど札束のような大きさである。

譲二は男の顔を見てはっとした。この人物は、もしかして甘粕正彦ではないのか。関東大震災のとき、アナキスト大杉栄ら三名を殺害し、陸軍を去った甘粕正彦元憲兵大尉──。短期の服役後、大陸に渡ったことは知っていた。

ここで平山が譲二を紹介した。

「こちらは、五十嵐事務所の五十嵐社長であります」

「ああ、そう。貴兄が満州の宣伝映画を撮ってくれた監督さんですね」

男に握手を求められ、譲二は緊張しながらその手を握った。元軍人らしからぬ物腰の柔らかさだったが、人を複数殺した男だと思うと、少しぞっとした。

「あの映画はとてもよかった。これからもどうぞよろしく」

男は譲二に対して名乗ろうとしなかった。

「では、あとはよろしく」

「かしこまりました」

男は用件だけ話すと、悠々と部屋を出て行った。目まぐるしい人の出入りに、譲二は戸惑うばかりである。

「今の人は甘粕元大尉じゃないのか」譲二が小声で聞いた。

「ああ、ご存知でしたか。でも、ここで会ったことは内密に」平山が口をすぼめて答える。

「そりゃあいいけど……」

「あの方は文人で、映画に大変興味を抱いておられます。近々、満州映画協会を発足する予定で、そこでも活躍していただくことになっています。そのとき、正式に紹介しましょう。五十嵐社長にもぜひ一肌脱いでいただきたい」

「映画協会で？ おれが何をするのよ」

「監督です」

「冗談だろう？ こっちは興行師だぜ」

「大丈夫。五十嵐社長は何でも出来るお方です」

平山と大島が涼しい目で笑っている。まるで狐につままれたような憲兵隊事務所訪問であった。

＊＊引用ここまで＊＊

奥田 英朗（オクダ ヒデオ）

1959年岐阜県生まれ。プランナー、コピーライターなどを経て1997年『ウランバーナの森』でデビュー。第2作『最悪』がベストセラーに。2002年『邪魔』で大藪春彦賞を受賞。2004年『空中ブランコ』で直木賞、2007年『家日和』で柴田錬三郎賞、2009年『オリンピックの身代金』で吉川英治文学賞を受賞。ほかの著書に『リバー』、『罪の轍』など。

