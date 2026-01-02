何かを「やめる」ことが、こんなにも難しい。須藤輝彦✕難波優輝

新進気鋭の美学者・難波優輝さんが、「何者か」になるための物語で溢れた現代を批判する『物語化批判の哲学』。

フィクションとしての物語を愛している。それゆえに、人生も世界も、物語ではないと断言する難波さんの今回のお相手は、2024年3月に『たまたま、この世界に生まれて』（晶文社）を上梓した文学研究者・須藤輝彦さん。

代表作『存在の耐えられない軽さ』で知られる作家ミラン・クンデラのご研究を中心に、文学を通じて「運命」、そして「物語」について広く深く考えてこられた須藤さんと、人生を運命的に、あるいは物語的に描くことの意味ーー面白さ、危うさ、厄介さーーを探究していきます。

おふたりによる対談を、ぜひお楽しみください。

【書籍はこちら⇩】

＊本記事は、2025年8月27日にSPBS本店様にて開催されましたトークイベント「〈何者か〉になれない時代に、どう生きるか――人生の物語化をめぐって」の一部を抜粋・編集したものです。

【人生は遊び。プロジェクト】須藤輝彦さん篇 もくじ

「一貫性」への執着

難波 クンデラはどういうきっかけで共産主義から距離を置いたんですか。

須藤それはもう、すごく具体的に言えば、除名されたからです笑

難波 シンプルでいいですね笑

須藤 共産党に入ってはいたけれども、もともと、教条的な雰囲気に合わないところがあった。除名もされたし、亡命のようなかたちで国を去らざるを得なかったわけですから。作品も公表できない状態まで追い込まれている。なのでクンデラは別に、自分から「やめた」わけじゃないんですよね。

難波 そうなんですね。須藤さんにとって一番大きい「やめたこと」って何がありますか。

須藤 ぼくの一番深いところにあるのは、部活をやめたこと。中一のとき、特に入りたくもなかったラグビー部に、友だちがそこに入るからという理由で入ってしまったんですね。でもまわりの人たちもやる気がないなかで、なぜかぼくが指導的な立場をやれと言われてしまった。こりゃあやってられん、と思ってやめたら、「裏切りのスー」というあだ名をつけられた。

難波 裏切りのスー笑 かっこいい笑

須藤裏切りという主題は、クンデラの作品にもよく出てきます。自分のなかに、共感できる主題としてありますね。ラグビー部を裏切ってバスケ部へ行って、「裏切りのスー」と１、２年言われ続けた。そんな記憶が残っています。

難波 悲しい。いまの社会ーー自分には日本社会が一番見えているから日本社会になってしまいますがーーやめることが何かとてつもなく難しくなっている気がする。些細な趣味とか、部活動レベルでも、やめると「うまくいかなかったからなんでしょ」とか、「裏切り者だ」とか言われてしまうことがある。やめることに対して、なぜ人はこんなに攻撃的なのか、すごく気になっています。

須藤やっぱり、みんなけっこう「やめたい」と思っているからではないでしょうか。けど、やめられないから。

難波 「やめたいと思ってるけどやめられない」というのは、依存症に近いような気がしますよね。自分は、何かをやめたいと思ったらすぐにやめるんですよ。それでさまざまな迷惑を人にかけてきたなと思いつつ......。でもやめずに続けることって、なぜそんなにいいと言えるのか。なぜ人は途中でやめられないのか。考えたいですね。

須藤 『物語化批判の哲学』によせて考えると、「一貫性」がポイントなんでしょうね。冒頭に出てくる就活のガクチカにだって、一貫性が必要される。あなたはどんな人間なのか。それは私たちの会社にどうフィットするのか。それを無意識に、自分の人生にもはめ込んでしまう。一貫していることをいいことだと思っている人は多いですよね。

負けなくても、遊びはやめていい

難波 この本を書き終わった後に思ったのは、〈遊び〉っていつかやめなきゃいけないんだけれど、その遊びのやめ方は、うまく書けなかったなと。

須藤 そうなんですね。

難波 『物語化批判の哲学』は、物語化の悪さを批判するんですが、でもふと、その物語遊びを「やめる」のが難しいんだよなと思って。物語化の悪さを知ったとしても、「じゃあやめよう」とはならない気がしているんです。自分はたとえば「X、もう面倒だな。やめよう」と、すぐやめられるんですが、多くの人は「Xでいろいろやりとりしてるしな」「広報にも使ってるしな」とか、すぐにはやめづらい。

物語化しているのは、何か得がある、あるいはそうせざるを得ないからですよね。それを、スパッと、とは言わずとも、やめるためには、技法が必要です。人類ってめちゃくちゃ、やめるのが下手なのかな。

須藤 遊びもいつかやめなきゃいけないと難波さんが思っておられるのは非常に意外でした。確かにここには書いてないですもんね。

難波 そうですね。でも、完全にどの遊びもやめた状態の人間はいなくて、一つの遊びをやめたら、また別の遊びを始めるような気がするんです。たとえば電通に入って、上り詰めて、でも鬱で休職してしまって、実家に帰って畑を耕して、そこで食べものを作って......。ゲームに負けたら今度は物語で遊ぶというように、ひたすら人は遊び続けている。

でも、一つの遊びをやめるきっかけとして、病気や事故などがよく想定される一方で、自分からその遊びを中断するようなことは、特にその遊びにおいてすでに「上位に」上り詰めている人が急にやめるようなことは、あまりないような気がしていて。

須藤 そうですよね。負けなきゃ、やめられないですよね。

難波 そうそう。革命も、除名されるか、後ろから刺されるかしないとやめられない。自律的に人がやめることができるとしたら、それはすごい世界なのかなと思います。

須藤 ギャンブルが嫌いというのも、完全に負けなければやめられない世界だからですかね。

難波 そうだと思います。確かに。

須藤 ぼくもそれがすごく嫌です。本当に負けるまでやめられない、あの感じ。

難波 下手したら、負けてもどこかからまたお金を借りてきて続けさせられる。

須藤 資本主義って、割とそういう感じですよね。ということは、「遊びはやめなきゃいけない」というのは、遊びそのものをやめるんじゃなくて、一つの遊びから別の遊びに移動するってことですね。

難波 そうです、そうです。その切り替え方が、いま気になっているということです

難波優輝（なんば・ゆうき）｜1994年、兵庫県生まれ。美学者、会社員。立命館大学衣笠総合研究機構ゲーム研究センター客員研究員、慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発実装センター訪問研究員。神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学。著書に『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』（講談社現代新書）、『SFプロトタイピング』（共著、早川書房）、『なぜ人は締め切りを守れないのか』（堀之内出版）など。

須藤輝彦（すどう・てるひこ）｜1988年、東京生まれの神戸育ち。東京大学助教。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。ヴェネツィア国際大学、カレル大学、ソルボンヌ大学に学ぶ。ミラン・クンデラを中心に、チェコと中欧、啓蒙期の文学や思想に関心がある。著書に『たまたま、この世界に生まれて──ミラン・クンデラと運命』（晶文社）、共訳書にアンナ・ツィマ『シブヤで目覚めて』など。ノートルダム火災についてのルポルタージュ（集英社新書プラス）、『文学＋』WEB版文芸批評時評、『文學界』新人小説月評のほか、現在は『群像』で「運命の文学史 終わりから始まる物語」を連載中。X（旧Twitter）：@t_pseudo。

【書籍はこちら⇩】

人生には、小説と距離を取れないときがある。須藤輝彦✕難波優輝