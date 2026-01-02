¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û2026Ç¯¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊµÏ¿¡ÁÌî¼êÊÔ »Ë¾å57¿ÍÌÜ¤Î2000ËÜ°ÂÂÇ¤ËÄ©¤à´Ý²Â¹À¡¢»Ë¾å£¹¿ÍÌÜ¤Î°Î¶È¤ËÄ©¤àÃæÂ¼¹äÌé
2026Ç¯¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊµÏ¿¡ÁÌî¼êÊÔ
¡¡ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ»»2000ËÜ°ÂÂÇ¤ÏµÏ¿¤Î¡Ö²Ö·Á¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£1956Ç¯¤ËÀî¾åÅ¯¼£¡Êµð¿Í¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÃ£À®¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÅþÃ£¼Ô¤Ï56¿Í¤ò¿ô¤¨¤ë¡ÊÆüÊÆÄÌ»»¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢´Ý²Â¹À¡Êµð¿Í¡Ë¤¬¤½¤Î°Î¶È¤Þ¤Ç»Ä¤ê71°ÂÂÇ¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´Ý¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÃ£À®¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
2000ËÜ°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê71ËÜ¤Îµð¿Í¡¦´Ý²Â¹À¡¡photo by Koike Yoshihiro
ºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í¡¿»Ä¤ê53°ÂÂÇ¡Ë
ÄÌ»»2000ËÜ°ÂÂÇ
´Ý²Â¹À¡Êµð¿Í¡¿»Ä¤ê71°ÂÂÇ¡Ë
ÄÌ»»1500ËÜ°ÂÂÇ
À¾ÀîÍÚµ±¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡¿»Ä¤ê74°ÂÂÇ¡Ë
º£µÜ·òÂÀ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¿»Ä¤ê88°ÂÂÇ¡Ë
¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¿»Ä¤ê121°ÂÂÇ¡Ë
ÄÌ»»1000ËÜ°ÂÂÇ
³°ºê½¤ÂÁ¡ÊÀ¾Éð¡¿»Ä¤ê4ËÜ¡Ë
º´Ìî·ÃÂÀ¡ÊDeNA¡¿£·ËÜ¡Ë
»³ÀîÊæ¹â¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¿»Ä¤ê83ËÜ¡Ë
ÄÌ»»1000ÂÇÅÀ
´Ý²Â¹À¡Êµð¿Í¡¿»Ä¤ê56ÂÇÅÀ¡Ë
ÄÌ»»1500»î¹ç½Ð¾ì
ÌøÅÄÍª´ô¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¿»Ä¤ê30»î¹ç¡Ë
ÃæÂ¼ÍªÊ¿¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡¿»Ä¤ê73»î¹ç¡Ë
¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¿»Ä¤ê139»î¹ç¡Ë
ÄÌ»»1000»î¹ç½Ð¾ì
ÅÄÂ¼Î¶¹°¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¿»Ä¤ê10»î¹ç¡Ë
µþÅÄÍÛÂÀ¡ÊDeNA¡¿»Ä¤ê23»î¹ç¡Ë
¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡¿»Ä¤ê56»î¹ç¡Ë
²¬Âç³¤¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¿»Ä¤ê62»î¹ç¡Ë
ÄÌ»»350ÅðÎÝ
À¾ÀîÍÚµ±¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡¿»Ä¤ê£·ÅðÎÝ¡Ë
ÄÌ»»300ÅðÎÝ
ÂçÅçÍÎÊ¿¡ÊÃæÆü¡¿»Ä¤ê29ÅðÎÝ¡Ë
ÄÌ»»250ÅðÎÝ
¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¿»Ä¤ê20ÅðÎÝ¡Ë¡¡¡¡
ÄÌ»»200ÅðÎÝ
»³ÅÄÅ¯¿Í¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡¿»Ä¤ê£²ÅðÎÝ¡Ë
´Ý²Â¹À¡Êµð¿Í¡¿»Ä¤ê12ÅðÎÝ¡Ë
¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡¿»Ä¤ê20ÅðÎÝ¡Ë
ÄÌ»»400µ¾ÂÇ
µÆÃÓÎÃ²ð¡Ê¹Åç¡¿»Ä¤ê30µ¾ÂÇ¡Ë
ÄÌ»»500ËÜÎÝÂÇ
ÃæÂ¼¹äÌé¡ÊÀ¾Éð¡¿»Ä¤ê19ËÜ¡Ë
ÄÌ»»300ËÜÎÝÂÇ
ºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í¡¿»Ä¤ê£²ËÜ¡Ë
´Ý²Â¹À¡Êµð¿Í¡¿»Ä¤ê11ËÜ¡Ë
»³ÀîÊæ¹â¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¿»Ä¤ê25ËÜ¡Ë
ÌøÅÄÍª´ô¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¿»Ä¤ê32ËÜ¡Ë
ÄÌ»»250ËÜÎÝÂÇ
Åû¹á²ÅÃÒ¡ÊDeNA¡¿»Ä¤ê18ËÜ¡Ë
ÄÌ»»200ËÜÎÝÂÇ
¥Í¥Õ¥¿¥ê¡¦¥½¥È¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¿»Ä¤ê£µËÜ¡Ë
ÄÌ»»100ËÜÎÝÂÇ
¿ùËÜÍµÂÀÏº¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¿»Ä¤ê£±ËÜ¡Ë
ÃæÂ¼¾©¸ã¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¿»Ä¤ê10ËÜ¡Ë
¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¥Ê¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡¿»Ä¤ê13ËÜ¡Ë
·ª¸¶ÎÍÌð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¿»Ä¤ê18ËÜ¡Ë
ËüÇÈÃæÀµ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡¿»Ä¤ê18ËÜ¡Ë
¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥Ý¥é¥ó¥³¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¿»Ä¤ê22ËÜ¡Ë
ºÙÀîÀ®Ìé¡ÊÃæÆü¡¿»Ä¤ê23ËÜ¡Ë
À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡¿»Ä¤ê24ËÜ¡Ë
¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡¿»Ä¤ê28ËÜ¡Ë
¡¡¼¡¤Ëµå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÌ¾Á°¡¢¤É¤Î¿ô»ú¤«¡£µÏ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë³Ú¤·¤ß¤â¡¢¤Þ¤¿Ìîµå¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£