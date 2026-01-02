人生には、小説と距離を取れないときがある。須藤輝彦✕難波優輝

新進気鋭の美学者・難波優輝さんが、「何者か」になるための物語で溢れた現代を批判する『物語化批判の哲学』。

フィクションとしての物語を愛している。それゆえに、人生も世界も、物語ではないと断言する難波さんの今回のお相手は、2024年3月に『たまたま、この世界に生まれて』（晶文社）を上梓した文学研究者・須藤輝彦さん。

代表作『存在の耐えられない軽さ』で知られる作家ミラン・クンデラのご研究を中心に、文学を通じて「運命」、そして「物語」について広く深く考えてこられた須藤さんと、人生を運命的に、あるいは物語的に描くことの意味ーー面白さ、危うさ、厄介さーーを探究していきます。

おふたりによる対談を、ぜひお楽しみください。

＊本記事は、2025年8月27日にSPBS本店様にて開催されましたトークイベント「〈何者か〉になれない時代に、どう生きるか――人生の物語化をめぐって」の一部を抜粋・編集したものです。

【人生は遊び。プロジェクト】須藤輝彦さん篇 もくじ

「罠にはまる」人間の姿

難波 『たまたま、この世界に生まれて』のなかで、クンデラの『不滅』という作品を扱うところがありますよね。そこでクンデラが、悲劇をはじめとした「劇化」に対してけっこう批判的なのがすごくいい。そうした態度は、もう少し大きく言うならば、文学研究における物語の立ち位置にもなるのかなと思ったんです。

文学研究をしている人にとって、物語的な構造は、「そうしたメディアを研究するもの」としてある種自明であるという感覚をお持ちだとは思うんですが、それに対して「好き嫌い」のようなものはあったりするんでしょうか。須藤さんがご研究されているクンデラは、登場人物を「罠」にはめたりもするわけですが......。

須藤 クンデラは、本当にものすごく一般化して言うと、難波さんの言う「物語化批判」の小説家なんですよ。読んだことがあるかたはお分かりになるかと思うのですが......。

たとえば文学研究の分野において、初歩的な概念として、「ストーリー」と「プロット」の区別というものがあります。ストーリーは、出来事をその発生順に、時系列に沿って並べたもの。就活のエントリーシートも大体、時系列に沿っていますよね。「現時点」から始める人は、なかなかいない。それはそれでクリエイティブだと思うんだけど……。プロットというのは、実際に作品になったときに、それぞれのイベントがどういう順番に置かれているか、いわば読者が経験する「語りの時系列」のことです。

その観点からクンデラの作品をみると、いわゆる「ストーリー」をそのまま書いたものはほとんどない。少なくとも長編小説ではまずない。時系列順に書く場合は、作者が出しゃばってきて、それをぐちゃぐちゃにしたりもする。そういうタイプの小説家ですね。

「罠にはめる」ことについて言えば、クンデラにとってそれは反出生主義の問題と強く結びつきます。別に主人公は、望んで小説の主人公をやっているわけではないですよね。一方的に決められた条件のなかで、生を全うするか、しないかしかない。

でもそれって、人間も同じじゃないかと。私たちも、気づけば同意していない世界に勝手に突っ込まれている。ショーペンハウアーやニーチェ、あるいは彼らを経由した仏教思想にも影響を受けているんですね。だからクンデラは登場人物をそういった罠にはめているということにたいして、とても自覚的です。それは彼の倫理観を反映してもいる。

「物語」と距離を取れないときがある

難波 須藤さんのような文学研究者にとって、「物語」はどういう存在なんでしょうか。映画研究の人は、映画がすごく好きじゃないですか。ファッション研究の人もファッションが好きだと思うんですよ。じゃあ文学研究者にとって、文学的な物語構造ってどうなんだろう。

須藤 面白いですね。でも、めちゃくちゃ人によると思います。多分、物語が好きな人は多いと思いますね。統計を取ったわけじゃないけど......。ただぼく自身は、いわゆる物語を実はあまり必要とはしていないタイプの人かもしれません。ぼくにとって物語や小説を読むことは、経験したり、考えたり、感じたりするためのもので、「こういう物語が読みたい」と思って読むことは、あまりない。

難波 音楽を聞いたり映画を見たりでは得られない何かを感じるということでしょうか。

須藤 そう思いますね。言葉でできていますから。言葉の次元は、ぼくにとってけっこう大事です。

難波 それはなぜでしょう？

須藤言葉が一番自分の中で自由になるものだから。

難波 自由。

須藤 そう、自由。

難波 自由って、何ですか。

須藤 笑笑笑笑 要は、アウトプットしたときに自分で一番満足できるのが言葉の表現だから、一番思うままに表現できて、そういう手段として自分のなかで一番可能性があって、一番よくわかるのが言葉だいうことです。美学は多分もっと広く考えますよね。

難波 そうかもしれないですね。自分は物語は好きなんですけど、でもあまり読めなくて。

文学研究者である須藤さんにもう一つ聞きたいのは、自分は物語を読むと情動や気分がものすごく影響を受けてしまうんですよ。すごく落ち込んだり、すごく絶望したり。今でもそうです。だから物語がある種怖くて。映画も無理なんです。ドキュメンタリーはけっこう好き。ドキュメンタリーは「距離」が取れるから。皆さんは、というか須藤さんは、どうやって「読んでいる」んですか。

須藤 どういうふうに受け取られるかわからないですけど、とてもピュアですね。それはいいことだと思いますよ。ぼくも状態によっては非常に影響を受けるから、遠ざけることもある。

それこそ大失恋をしたときは、小説を読めなかったですね。映画も観れない。でも詩や音楽は読めたし聴けた。哲学もそういう時期は逆に読めました。距離がとれるときととれないときがあるんでしょうね。

だけど多分、クンデラの「小説観」はそもそも、そうやって没入すること自体がよくないというような感じです。だからこそ作者として、語り手として出てきて茶々を入れる。あまりハマりすぎるなよ、と。この物語は、作られたものだと。フィクションだと。そういうことを、あえて言ってくる。

難波優輝（なんば・ゆうき）｜1994年、兵庫県生まれ。美学者、会社員。立命館大学衣笠総合研究機構ゲーム研究センター客員研究員、慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発実装センター訪問研究員。神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学。著書に『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』（講談社現代新書）、『SFプロトタイピング』（共著、早川書房）、『なぜ人は締め切りを守れないのか』（堀之内出版）など。

須藤輝彦（すどう・てるひこ）｜1988年、東京生まれの神戸育ち。東京大学助教。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。ヴェネツィア国際大学、カレル大学、ソルボンヌ大学に学ぶ。ミラン・クンデラを中心に、チェコと中欧、啓蒙期の文学や思想に関心がある。著書に『たまたま、この世界に生まれて──ミラン・クンデラと運命』（晶文社）、共訳書にアンナ・ツィマ『シブヤで目覚めて』など。ノートルダム火災についてのルポルタージュ（集英社新書プラス）、『文学＋』WEB版文芸批評時評、『文學界』新人小説月評のほか、現在は『群像』で「運命の文学史 終わりから始まる物語」を連載中。X（旧Twitter）：@t_pseudo。

