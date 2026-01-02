¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û2026Ç¯¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊµÏ¿¡ÁÅê¼êÊÔ Âç°Î¶ÈÃ£À®¤Þ¤ÇÀÐÀî²íµ¬¤Ï¤¢¤È¡Ö12¡×¡¢±×ÅÄÄ¾Ìé¤Ï¤¢¤È¡Ö£²¡×¡¢»³ùõ¹¯¹¸¤Ï¤¢¤È¡Ö18¡×
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÀáÌÜ¤ÎµÏ¿¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÃæÃÇ¤µ¤ì¡¢¿ô»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤È²ÖÂ«¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ð¤«¤ê¤ÏÅ¨Ì£Êý¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢Ã£À®¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÅØÎÏ¤ÈµÏ¿¤Ø¤Î·É°Õ¤Ç¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤¬½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¶³¿¤Ï¡Ö¿ô»ú¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Æñ¤·¤µ¡¢ÂçÊÑ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤ÇÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥à¥Í¤µ¤ó¡ÊÂ¼¾å½¡Î´¡Ë¤ÎÄÌ»»200ËÜÎÝÂÇ¤ä¡¢¡Ê»³ÅÄ¡ËÅ¯¿Í¤µ¤ó¤ÎÄÌ»»300ËÜÎÝÂÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀÐ»³¡ÊÂÙÃÕ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÄÌ»»100¥»¡¼¥ÖÌÜ¤Î»î¹ç¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ»³¤µ¤ó¤Ï100¥Û¡¼¥ë¥É¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤«¤Ë¤âÀÐÀî¡Ê²íµ¬¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅêµå²ó¡Ê3165.1¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤È¤«¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï±ó¤¹¤®¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¬ÀáÌÜ¤Î¿ô»ú¤Ë¶á¤Å¤¡¢Ã£À®¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤ÏÅê¼ê¤ÎµÏ¿¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥×¥í25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî²íµ¬¡¡photo by Koike Yoshihiro
ÄÌ»»200¾¡
ÀÐÀî²íµ¬¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡¿»Ä¤ê12¾¡¡Ë
ÄÌ»»100¾¡
Í¸¶¹ÒÊ¿¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡¿»Ä¤ê£²¾¡¡Ë
ÂçÌîÍºÂç¡ÊÃæÆü¡¿»Ä¤ê£³¾¡¡Ë
ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¡Ê¹Åç¡¿»Ä¤ê£¶¾¡¡Ë
ÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö
±×ÅÄÄ¾Ìé¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¿»Ä¤ê£²¥»¡¼¥Ö¡Ë
»³粼¹¯¹¸¡ÊDeNA¡¿»Ä¤ê18¥»¡¼¥Ö¡Ë
¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¿Í¡¿»Ä¤ê38¥»¡¼¥Ö¡Ë
ÄÌ»»150¥»¡¼¥Ö
´äºêÍ¥¡Êºå¿À¡¿»Ä¤ê30¥»¡¼¥Ö¡Ë
ÄÌ»»100¥»¡¼¥Ö
ÂçÀª¡Êµð¿Í¡¿»Ä¤ê19¥»¡¼¥Ö¡Ë
ÄÌ»»450¥Û¡¼¥ë¥É
µÜÀ¾¾°À¸¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡¿»Ä¤ê26¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë
ÄÌ»»200¥Û¡¼¥ë¥É
±×ÅÄÄ¾Ìé¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¿»Ä¤ê26¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë
¹âÍüÍºÊ¿¡Êµð¿Í¡¿»Ä¤ê37¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë
ÄÌ»»100¥Û¡¼¥ë¥É
ÂçÀª¡Êµð¿Í¡¿»Ä¤ê40¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë
»³粼¹¯¹¸¡ÊDeNA¡¿»Ä¤ê£¶¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë
ÄÌ»»1500Ã¥»°¿¶
À¾Í¦µ±¡Êºå¿À¡¿»Ä¤ê16Ã¥»°¿¶¡Ë
ÄÌ»»1000Ã¥»°¿¶
Ê¿Ìî²Â¼÷¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¿»Ä¤ê£±Ã¥»°¿¶¡Ë
Í¸¶¹ÒÊ¿¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡¿»Ä¤ê42Ã¥»°¿¶¡Ë
ÄÌ»»800»î¹çÅÐÈÄ
±×ÅÄÄ¾Ìé¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¿»Ä¤ê31»î¹ç¡Ë
ÄÌ»»600»î¹çÅÐÈÄ
ÀÐ»³ÂÙÃÕ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡¿»Ä¤ê31»î¹ç¡Ë
»³粼¹¯¹¸¡ÊDeNA¡¿»Ä¤ê37»î¹ç¡Ë
ÄÌ»»500»î¹çÅÐÈÄ
¹âÍüÍºÊ¿¡Êµð¿Í¡¿»Ä¤ê51»î¹ç¡Ë
ÄÌ»»3000Åêµå²ó
Í°°æ½¨¾Ï¡ÊÃæÆü¡¿»Ä¤ê142.2¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë
ÄÌ»»1500Åêµå²ó
¶åÎ¤°¡Ï¡¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¿»Ä¤ê75.2¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë
ÄÌ»»1000Åêµå²ó
ÌøÍµÌé¡ÊÃæÆü¡¿»Ä¤ê10.2¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë
»³粼Ê¡Ìé¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡¿»Ä¤ê60.1¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë
¾²ÅÄ´²¼ù¡Ê¹Åç¡¿»Ä¤ê70.2¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë
ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¿»Ä¤ê74.2¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë
¾®ÅçÏÂºÈ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¿»Ä¤ê76.1¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë
¸Í¶¿æÆÀ¬¡Êµð¿Í¡¿»Ä¤ê99.1¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë
»³²¬ÂÙÊå¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¿»Ä¤ê131.2¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë
¹âÍüÍµÌ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡¿»Ä¤ê146¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë
¡¡Á°½Ð¤Î±üÀî¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥×¥í£·Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¡£ÄÌ»»£´¾¡£¸ÇÔ¤ÈÃù¶â¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åêµå²ó¤Ï100¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡Ö2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤È£²¥±¥¿¾¡Íø¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï"¸µµ¤¤ËÂç¤¤¯¶¯¤¯"¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤ì¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅþÃ£¤·¤¿¤¤¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö1000Åêµå²ó¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î±üÀî¤ÎÄÌ»»Åêµå²ó¤Ï243.2¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¡£
¡Ö1Ç¯¤Ë100¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤ì¤Ð10Ç¯¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯¤´¤È¤Ç¤Ï¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤ÎÅþÃ£¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¤¤¿ô»ú¤Ï¡ËÄÌ»»1500¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£2000¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×