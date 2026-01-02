「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇が1日より全国で放映

ドジャース・大谷翔平投手が出演する「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCM「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇が1日より全国で放映が始まった。CM内で見せた柔らかな表情や、巨大なぬいぐるみを抱える姿がSNS上で話題を集めるなか、一瞬映った“特技”にファンは感銘を受けている。

CMでは、マフラーを巻いた大谷が大きな熊のぬいぐるみを抱え、雪の降る街中で信号待ちをする女の子に優しい笑顔で手を振るシーンから始まる。大谷は「24時間野球のことしか考えてこなかったので、家族のためにできることを考えるのは、幸せですね」「大谷翔平、免疫ケアやっています」というナレーションが添えられた。

KIRIN公式YouTubeチャンネルは「キリンプラズマ乳酸菌『大谷翔平の免疫ケア・新年』30秒」と題して、1日から全国で放映されるテレビCMを公開されている。ファンが注目したのは25秒付近だ。

「キリンさん、今年は僕たちの健康をよろしくお願いします 大谷翔平」との文字が浮かび、大谷自身の直筆と思われる。達筆ぶりに「字も綺麗という完璧すぎる男性」「相変わらず美しい」などとファンも反応した。

昨年に米経済誌「フォーブス」が発表したアスリート長者番付にて、大谷の副収入は1億ドル（約153億円）と算出された。20社以上のスポンサー契約を結び、過去に出演したCMでも“直筆メッセージ”を寄せており、字の綺麗さは注目されていた。（Full-Count編集部）