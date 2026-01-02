英語で「What did you say?（何て言ったの？）」と聞かれたときの返し方

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

会話中、相手が何と言ったのか聞き取れなかったときや、言っていることの意味が理解できなかったときなどに、「何て言ったの？」「何ておっしゃいましたか？」と聞き返す際に使う「What did you say?」。もし自分が言われたら何て返しますか？ 今回は、覚えておくと役立つ「What did you say?」の返答フレーズをいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「What did you say?」の返答フレーズ

「What did you say?（何て言ったの？）」と聞かれたときは、自分が言ったことをただ繰り返すだけでなく、いろいろな返し方ができます。ここでは、日常会話でよく使われる自然な返し方をニュアンス別に紹介します。

【1】 I said 〜. 「〜って言ったよ」

【解説】聞き返されたときに、そのまま内容を繰り返す一番シンプルな返し方です。少し強めに聞こえることもあるので、カジュアルな場面向きです。たとえば、「I said I’ll call you later.（あとで電話するって言ったよ）」などのように使えます。

【2】 I was saying 〜. 「〜って言ってたんだ」

【解説】「さっき言ってたのはね」というニュアンスで、少し柔らかく説明したいときに便利です。落ち着いた印象になります。「I was saying we should leave soon.（そろそろ出たほうがいいって言ってたんだ）」のような言い方ができます。

【3】 Sorry, let me say that again. 「ごめん、もう1回言うね」

【解説】相手に聞こえていなかったときに使う丁寧な言い方です。ビジネスシーンでも使えます。「Sorry, let me say that again. I’ll be late today.（ごめん、もう1回言うね。今日は遅くなるよ）」などのように言ってみましょう。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

英語で「What’s are you up to?（いま何してるの？）」と聞かれたときの返し方