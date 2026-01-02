生活費を30万円に減額、帯状疱疹のセレブ妻、夫に離婚を切り出されてからの「大逆転」

「富裕層の専業主婦の方からの依頼も増えています。SNSや他人には幸せな家族をアピールしていても、モラハラの被害を受けていたりもします。そうであっても、夫に生活を預けているために、浮気が判明しても泣き寝入りをした結果、心身の調子を崩すことも少なくありません」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんだ。

山村さんのところに相談に来たのは、45歳の優子さん。港区のタワーマンションに暮らす専業主婦で、18歳のひとり息子は海外の大学に進学することが決まっている。

前編「「生活費を30万円に減らされた」港区のタワマンに暮らす専業主婦の「言い分」」では、優子さんが結婚20年になる夫（50代・会社経営者）の調査を依頼した経緯をお伝えした。

優子さんは歩くと人が振り返るほどの華やかな美女。20歳から「絶対に金持ちと結婚する」という目標を立て、24歳の時に10歳以上年上で、複数の会社を経営する夫と結婚したが、それまで優しかった夫は入籍するや否や、モラハラと暴力を繰り返すようになる。

優子さんは家政婦兼風俗嬢のように扱われ、愛情を感じることはなかったという。その代償として、港区内のタワマン生活と、月100万円以上の生活費が夫から支給されてきた。しかし胃炎で救急車に運ばれたこともあり、現在も帯状疱疹に苦しんでいる。

27歳で息子を授かり、優子さんは子育てと自分磨きを続け、とうとう息子は18歳という親離れの時を迎える。息子は夫婦不和な両親と暮らすことを嫌がり、中学生時代から同じタワマンの同じフロアの別部屋に住んでいるという。

親の目から離れれば、非行の可能性も高まる。それを危惧した優子さんは息子に海外の大学への留学をすすめ、息子それに合格した。

しかし、この時に夫から離婚を切り出され、月の生活費を30万円に減額されてしまったのだ。そのため、優子さんは山村さんの門を叩いた。優子さんの最終学歴は、高校だ。美容専門学校に入ったが、数日で退学したという。働いた経験がほとんどないまま、専業主婦になり、離婚してしまうと路頭に迷ってしまう。そこで、夫を有責配偶者にし、離婚をされないための調査に入った。

高級ブランドロゴで

優子さんは夫の行動を全く知らないので、港区内のタワマン前で待機。ここは戸数も多く超富裕層しか住めない物件ですが、何度も調査に来たことがありました。住民の動線を知ってはいますが、夫がどんな行動をするかわかりません。

優子さんから「主人は、毎日0時には帰ってくるんです。それから夜のお勤めです」と言っていたので、23時から駐車場前とエントランス前で待機しました。優子さんから、夫は高級車を2台所有しており、どちらで出かけるか、その日の気分で決めるし、タクシーのときもあると聞いていたからです。

夫のことを調べると、BtoB、BtoCの事業を小規模に多角的に運営している優良企業の経営者でした。海外の大学を卒業しており、かなりのエリートです。SNSなどは一切やっておらず、手がかりがないままの調査スタートです。

23時25分に、夫を乗せたタクシーが車寄せに到着。夫は小柄でかなり太っており、頭髪も寂しい。ゴージャスな美人である優子さんを自慢するかのように連れて歩くのは容姿コンプレックスがあるからかもしれません。夫はブランドロゴがプリントされたダウンジャケットを着ており、かなり目立ちます。

優子さんが「主人は仕事の時の服は地味な感じにしていますが、女性に対しては超見栄っ張り」と言っていたことを思い出しました。もしかしたら、デートの帰りなのかもしれません。

ブランドロゴが目立つ服を着替え…

翌朝は、9時に出てきて、待機しているタクシーに乗り、メインのオフィスに出勤。ブランドロゴがパッチワークのように縫い付けられた派手なデニムと白のダウンジャケットを着ており、やはり目立ちます。

会社でスーツに着替えるようで、昼は地味な格好をして、複数のクライアントを女性社員と共に回っていました。この女性が、優子さんに似ている。背が高くてスタイルがいいのです。「もしかして、この女性と浮気しているのではないか」とアタリをつけました。

その予想は的中し、尾行しながら夫が乗るタクシーを見るとキスをしている。終業後は女性が先に出てきます。キャリーケースを引いているので、出張に行くのかと思ったら、目黒区内にあるかなり古い一戸建てに入って行きました。

夫は19時に出てきて白金の会員制レストランへ。接待だったらしく、22時にお客さんを見送り、タクシーに乗って目黒の一戸建てに入って行きました。それから1時間後、スーツ姿から一転、朝の服装と同じ格好をして出てきたのです。女性は手を繋いだり、夫の股間を触ったり、抱きついたりと忙しい。大通りまで出ると、夫のためにタクシーアプリで車を呼び、キスをせがみつつ夫をタクシーに乗せて見送ります。夫はそのまま帰宅。

女性は夫のことを下の名前で呼んでおり、「愛している」「大好き」などと言っていました。夫も笑顔を浮かべながら、楽しそうに話をしていました。

相手は30歳以上の年下

それでは弱いと思い、夫の出張や外泊の予定などがないかを聞いたところ、週末に外泊することが多いといいます。

土曜日に張り込んでいると、夫は朝8時に出てきて、タクシーで出社。18時に仕事を終えると、目黒の女性の家に行っていました。こちらも収音マイクなど、万全の対策をして調査に挑むと、古い家で壁も薄く、明らかに性交渉がわかる音声の録音に成功。夫は女性に対して「可愛いよ」「愛している」などと言っていました。

その後、女性の素性を調べたところ、年齢は25歳で夫とは30歳以上の年齢の開きがありました。目黒の家は女性の祖母名義とのこと。これはのちに分かったのですが、女性と夫は1年ほど前に夫の行きつけの美容院で知り合います。夫はそこでナンパをし、「給料を2倍払う」と会社の社員にしたそう。女性は夫を、父親のように恋人のように慕っているとのことでした。

女性はかなりの苦労人で、人に好かれる力があるので、女性が会社に入ってから、仕事がうまく回り、社長である夫のパワハラも少なくなり、社員からの評判もいいそうです。

「離婚届不受理申出」のあとの「大逆転」

優子さんに以上を報告すると、「うわ〜」と言っていました。そして、「なんか、私ほどいろんなものを買っていないみたいだし、こんな汚い家に住んでいるから、その程度ってことですよね」と安心していました。

とはいえ、女性は夫を「人として」愛している。気持ちが揺らぎ、強行的に離婚されてしまうかもしれない。そこで、念のために、夫が勝手に離婚しないように、離婚届不受理申出を提出。

ところが、それから3ヵ月あと、優子さんから「なんか、主人が女と別れたみたいです」と連絡が入りました。

「夫にはこの浮気のことを直接問いただす勇気はなし、どうしようと思いながら息子に『なんだか若い女性がパパの会社に入ったんでしょ』と聞くと、その人はもういないよというんです。女が会社の秘密を取引先にペラっと話しちゃったり、仕事ができないくせに実務に突っ込んできたりと、目に余る行動を撮るようになって、ずっと勤めていた人が辞表を提出したんですって。それを夫はヤバいと思ったらしく、辞めてもらったみたい。息子は夫と彼女の関係もうすうす分かっていたようですが、息子いわく、それと同時に関係も解消したはずだって」

優子さんは、「生活費は30万円のままですが、家族カードは使い放題なので、まあいいです」と話していました。

「私なんて」の思い込みの背景にあるもの

浮気相手の女性は手に職があるので、何もなかったかのように、美容師に復帰しているとのこと。今回の調査で思ったのは、自立している人は強いということ。女性は、家がありキャリアがある。加えて若さもあるので、自分が思ったように人生の舵が切れるのです。

優子さんは、このまま専業主婦として、一生をまっとうするつもりのようです。しかし、チャーミングで優しく、雰囲気も華やかです。ワインや紅茶、健康や美容の知識も豊富です。その蓄積をうまく使えば、いくらでも仕事ができるでしょうけれど、「私なんて、ずっとまともに働いていないし、仕事もできない」といいます。

その自己肯定会の低さを生み出したのは、夫との関係かもしれません。人として尊敬されず、見た目だけを評価され、家政婦か風俗嬢のように扱われてきた……。買い物に依存してしまっているのも、それゆえのように感じてしまうのです。

優子さんは離婚せず、裕福な生活を続けるのはもちろん優子さんの決断ですが、今回はたまたま夫と女性が分かれることになっただけでもあります。今後同じようなことが起こらないとは限りません。

何を幸せと感じるのは人それぞれですが、胃痛や帯状疱疹に悩んでいる状況は、体がSOSを出している証拠。まずは優子さんが自分自身を愛して、「セレブな生活ができなければ私は幸せではない」という呪縛から抜けてみると、夫婦の関係も変わっていくのではないかなとも感じました。

調査料金は45万円（経費別）です。

【前編】「生活費を30万円に減らされた」港区のタワマンに暮らす専業主婦の「言い分」