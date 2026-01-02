料理家・飛田和緒さんの「おむすび感覚の磯辺焼き」にびっくり！お正月料理の合間にぴったりな「理由」

おもちの存在感が増している

お正月に欠かせないおせちとお餅。でも今、おもちの存在感がぐっと増しているって、ご存じでしたか。

2024年2月カジナビが「お正月に食べる物」のアンケート調査を行ったところ、おせちについては、「食べる」と答えた人57%に対し、「食べない」が43％。

対しておもちは、2025年10月にNadiaが行った調査によれば、4人に1人が「年中食べている」と回答。「正月3が日だけ」と答えた6％を大きく上回ったのです。

一方で、お餅ならではのお悩みも。

最も多いのが「食べ方がいつも同じで飽きてしまう」という声でした。続いて「カロリーや糖質が気になる」「おいしい焼き方がわからない」「余ってしまって使い切れない」といった意見が並び、食材としてのポテンシャルは感じつつも、活かしきれていない現状がうかがえます。

そんな「マンネリ問題」を解決しようと、1月1日よりお届けしている、飛田和緒さんの餅レシピ。著書の『お餅の便利帖』（東京書籍刊）から毎日ひとつ、ご紹介します。

1日「おかかじょうゆの磯辺巻き」に続いて、2日目も「変わり磯辺巻き」。飛田さんが絶対に欠かさない大好物の食材を使った、おむすび感覚でいただけるお餅。普段の磯辺焼きに加えて、お試しください。

餅が見えなくなるくらいの海苔で巻いて

梅干しの磯辺巻き

角餅1個をふくれるくらいまでこんがりと焼き、しょうゆ適量をさっとからめる。ちぎった梅肉1/2個分をのせ、海苔1/2枚でぐるぐる巻きにする。ここでは玄米餅を使用。

梅干しが大好きで、おむすびや和え物はもちろん、煮魚やしょうが焼きにも、果肉を使った後の種を数個放り込むという飛田さん。「酸っぱくはなりません。旨味が上がる気がする」のだそう。

梅干し入り磯辺巻きは、まさにおむすび感覚。さわやかな酸味が、甘めのお正月料理の合間にぴったりです。

「海苔はたっぷり巻いてくださいね。おむすび同様、梅と海苔でおいしさ上がります」と飛田さん。さっと炙って、香りを出せば、なおおいしくいただけます。

定番の磯辺焼きにちょっとだけ手を加えたら！料理家・飛田和緒さんのさらに美味しい「餅の食べ方」