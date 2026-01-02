相続してもタダ同然「地方の実家」がお金に変わる、2つの「方法」と「要注意点」

前編記事『相続したタダ同然「田舎の更地」が「1500万円」で売れた…50代男性が「予想外のアイデア」で大逆転』より続く。

土地販売は計画が重要

現地に行って境界が確定できたら、今度は更地にするタイミングを検討しよう。

まず、年末に急いで更地にするのは絶対にやめよう。住宅のある土地は住宅用地の特例が適用され、固定資産税が6分の1に減税されている。固定資産税の基準は1月1日時点で家があるかないかで決まるので、年末に更地にすると、住宅のある場合に比べて最大6倍の税金がかかってしまうのだ。

また、毎年4月の新学期に向けて3月が不動産需要のピークとなる。更地にするなら、その時期に間に合う2月までがベストだと覚えておこう。

更地を前にしてまず考えるべきは売却戦略だ。その土地の購入者の視点に立ち、どのような建物を建てられるのか、具体的な建築プランを提示することで、土地の魅力が高まり売却しやすくなる。

価値住宅株式会社代表の高橋正典氏はこう語る。

「地方では平屋の需要が増えているため、『この土地には1700万円で平屋が建てられます』といった具体的なプランを提示することができれば、交渉を有利に進められます」

だが、知り合いにプロがいない限り、説得力のあるプランを作るのが難しいのも現実。

そこで、冒頭で説明したように、自力で駐車場を作れば、定期収入を得られる。

実家じまいアドバイザーの永野彰一氏はこう語る。

「関西では最近、ものすごく狭い、あるいは傾斜が強くて他に使い道のない土地に道路用塗料などで線を引き、自転車やバイク置き場と言って売り出す不動産業者を見かけるようになりました。

他にも、50万円ほどかけてバイクガレージを設置することで土地に付加価値をつけて、70万〜80万円で売り出す方法をとる業者もいます」

自治体ごとに届け出の条件は異なるものの、基本的に500m2未満なら届け出は不要。線を引いたり何かを買い足すだけで、価値が格段にあがるのだ。

更地を売る上では、現地の不動産屋に頼むのもオススメ。実家が遠くても現地の不動産屋と交渉したほうが、土地のニーズを踏まえて適切な価格を提案してくれることが多い。

救世主は身近なところにいる

また、買い手が見つからず困ったときに、意外に頼りになるのは実家の隣人だ。

とくに隣に住んでいる現役世代は、子供や孫の家を建てたかったり、新しい車を買ってもう一台分駐車場を欲しがっていることも少なくない。

土地を売る前に、「古くなった家を解体して土地を売ろうと思うので、少しの間、ご迷惑をおかけします」と隣人へ挨拶しておくと、渡りに船と、買い取りを提案されることも。そこで具体的に話が進められるなら、仲介業者なしでの売買も可能なので、経費も浮く。

不動産事業プロデューサーの牧野知弘氏が、更地を売るときの心構えを語る。

「路線図でm2単価がいくらなんていうものは、相続評価上の数字でしかありません。実際に買う人がいなかったら、どんな物件でもゼロ円の価値しかないということです。

地方の土地はそもそも買う人が少ない状態です。欲しい人がいたら、金額にこだわらず、売るのがベストです。希望者が0人と1人とでは天と地の差があるのですから」

残念ながら、それでも買い手が見つからない。完全にギブアップ……となったら、最後の砦「相続土地国庫帰属制度」を利用しよう。

これは「相続した土地から遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑をかけないために管理が必要だが、その負担が大きい」といった理由で土地を手放したい人のために、'23年にできた国の制度だ。

国が買い上げてくれるのではなく、10年分の管理コストを引き取ってもらうものだと考えるとよい。基本的には、面積にかかわらず、20万円を負担しなければならない。

子や孫に相続させなくて済むというメリットがある一方、制度を利用するうえでは、隣地との境界確定が必須だ。

「感覚的に、相続不動産の9割が境界未確定な印象です。自分たちだけでなく、隣地の所有者との協議が必要になる場合が大半で、時間と手間がかかります」（前出の高橋氏）

他にも、崖地は対象外など、利用のための要件は厳しい。

さらに、申請から認可までの時間もかかる。現在、申請された約50％が受理され、残りのうち60％ほどは申請中だ。利用は慎重に検討しよう。

愛着のある実家をどう「看取る」か、この冬じっくり考えてみてはいかがだろうか。

「週刊現代」2026年1月5日号より

【こちらも読む】『田舎にある「負動産」を超カンタンに処分できる「すごい裏ワザ」があった…！』

【こちらも読む】田舎にある「負動産」を超カンタンに処分できる「すごい裏ワザ」があった…！