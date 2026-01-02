【箱根駅伝】留学生ランナーのケニア人　卒業後の「シビアな現実」〜エージェントが明かした

なぜ、アフリカのなかでケニアなのか。誰が連れてくるのか。日本で苦労することは何か。知れば箱根駅伝がもっと面白くなる疑問に答える。

2区で13人抜きを見せたワンブィ氏

今回、筆者はニャフルル出身で、日本大学時代の'19年に箱根駅伝2区で13人抜きの快走をみせたパトリック・マゼンゲ・ワンブィ（現・NTT西日本）を訪ねた。

「私はワンジルと同じキクユ族です。高校生の頃、あるレースに出場したところ、小林さんに声をかけられた。『日本に行くつもりはないか？』と。それで20人ぐらいが参加するトライアウトに挑戦したところ、日大に留学できることになった。そりゃあ嬉しかったです。最初に来たのは2月。寒さにびっくりした」

ワンブィの言う「ワンジル」とは仙台育英高校からトヨタ自動車九州を経て北京五輪マラソン金メダリストとなったサムエル・ワンジル、「小林さん」とは前述のケニヤッタ小林だ。

ワンブィも多くの留学生が直面するように、食文化になかなか慣れず、当初は生魚も生卵も口にできなかった。

「今では納豆も大丈夫です（笑）。日本の思い出はたくさん応援してもらった箱根駅伝。良い会社に入るために頑張った。そして'23年の北海道マラソンで優勝できたのは最高の思い出。マラソンでオリンピックを目指していたけれど……もう28歳だし、引退も考える時期になってきた。引退後は家族を日本に呼んで働きたいです。日本はケニア人にとって、とっても良い国です」

エチオピア出身者が少ないワケ

日本で快走する農耕部族出身がいる一方、近年、世界で猛威を振るうのが狩猟部族だったカレンジン族のランナーたちだ。再び、柳田が話す。

「場所を転々としながら獲物を狙い続けていた狩猟部族の出身者は、長時間の集中力を必要とする長距離には向いていないと指摘されていました。ところが、近年は目覚ましい活躍をみせています」

'16年のリオ、'21年の東京と、五輪マラソンで2連覇を果たしたエリウド・キプチョゲや現世界記録保持者のケルヴィン・キプタムなど、名前に「キプ」が入った名前に多いのがカレンジン族だという。

日本にやってくる留学生はケニア人が圧倒的に多く、同じアフリカの強国であるエチオピア出身のランナーは少ない。なぜか。

「ケニアはスワヒリ語が公用語ですが、英語も話せる選手が多いためコミュニケーションがとりやすいんです。一方でエチオピアは植民地化されなかったという背景もあり、他国に比べれば英語を話せる選手が少ないのです」（柳田）

ケニア人留学生は箱根路でごぼう抜きをみせたとしても、必ずしも富と名声が得られるわけではない。実業団の外国人枠は少なく、他のケニア人ランナーとの熾烈なサバイバルレースに勝ち抜かなければ帰国を余儀なくされるからだ。

それでも彼らは、ケニア代表として五輪でメダルを獲得する未来を思い描いて日本にやって来る。

取材・文 柳川悠二（ノンフィクションライター）

やながわ・ゆうじ／'76年、宮崎県生まれ。高校野球やオリンピックなど幅広く取材。著書に『投げない怪物』『永遠のPL学園』（ともに小学館）など

「週刊現代」2026年1月5日号より

