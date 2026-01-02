弘中綾香アナ、中学生時代「最寄駅に口パクで『おはよう』って言ってくるおじさん」がいた
テレビ朝日の弘中綾香アナ（34歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「闘うオンナのワイドショー」（テレビ朝日系）に出演。中学生の頃、最寄り駅で弘中アナに対してだけ、「口パクで『おはよう』って言ってくるおじさん」がいたと語った。
2025年の顔となる“闘うオンナたち”が忖度ナシで語り合う同番組、ホラン千秋がMCを務め、弘中アナのほか、森香澄やAマッソ加納らが出演した。
2025年は盗撮にまつわる事件が多かったという話題の中で、電車の中でイヤな思いをしたことについて弘中アナは「私は中学生のとき、最寄り駅にいつもおじさんが立ってて…。口パクで『おはよう』って言ってくる人がいて。私だけに」と話し、スタジオからは「怖っ！！」の声が上がると共に、女性陣は嫌悪感に満ちた表情に…。
弘中アナは「子どもに好意を持ってしまう人って、一定数絶対にいると思うので、『紺パン履きなさい』とか『電車乗るときは誰かと一緒に行きなさい』とか、そういったことは（娘に）教えないといけないな」と語った。
