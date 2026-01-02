日経平均5万円突破の「次」に来るのは…2026年の日本株を左右する「4つの変化」

史上最高値を更新した日本株市場を振り返る

読者の皆様、あけましておめでとうございます。本年も昨年上梓した著書のタイトルのように「のんびり日本株投資」をモットーに楽しく投資ライフを送りたいと存じます。

新年1回目ですので2025年を簡単に振り返って、2026年を展望しながら、日本株市場の注目ポイントを挙げていきます。

筆者はあまり参考にしていない指標ですが、知名度があるのでさしあたり日経平均株価で2025年を振り返ってみましょう。2025年初は40,000円ぐらいでスタートしました。4月にはいわゆる「トランプ関税ショック」があって、大きく下落しましたが、回復が早く、秋以降高市自民党総裁誕生->高市総理誕生後は勢いがついて上昇し、50,000円を超え、史上最高値をぐんぐん更新しました。

マーケットのけん引役はAI、半導体、データセンター関連銘柄でした。かつての日本株市場ではやや地味な存在であった電線メーカー株がデータセンター需要を受けて大きく上昇したのが2025年のマーケットを象徴していました。

また、長期金利が30年ぶりの水準まで上昇し、銀行株が非常に好調に推移したのも2025年の特徴です。

というわけで、日本株運用に関して言えば概ね楽だった2025年でした。

では2026年を展望していきます。

変化1 2026年秋、TOPIXが姿を変え始める

まだあまり話題になっていないように感じますが、東京証券取引所（以下：東証）は2024年にTOPIXの第2段階の見直しを公表しています。

2022年に東証の株式市場再編が実施された後、第1段階の見直しが実施されました。段階的に各銘柄の流動性に着目した見直しが実行され、2025年1月に終了しました。

第2段階の見直しは主に次の2点に関し、2026年10月から段階的に実施されます。

1）対象銘柄

現行のTOPIXに新たに追加される銘柄は「プライム市場」上場銘柄のみですが、第2段階の見直し以降は、「プライム市場」「スタンダード市場」及び「グロース市場」上場銘柄であることを条件にします。「プライム市場」以外に上場する銘柄も、新たな追加の対象になるということです。また、年に1度の銘柄入れ替えが発生します。

２）流動性の考慮

「年間売買代金回転率」と「浮動株時価総額の累積比率」という流動性基準が導入されます。

この結果、現行約1,650銘柄で構成されるTOPIXは1,200銘柄程度に絞り込まれる見込みです。

TOPIXに連動する巨額の資金を動かすイベントです。投資妙味がある銘柄としてまず挙げられるのはプライム市場上場の超大型株です。見直しにより大型株のウエイトが上昇することが見込まれているからです。トヨタ自動車（7203）や三菱UFJFG（8306）といった時価総額が大きい銘柄には買い需要が見込まれます。

また、プライム市場以外の銘柄もTOPIXに採用される可能性があります。日本マクドナルド（東証スタンダード：2702）やハーモニック・ドライブ・システムズ（東証スタンダード：6324）といった、時価総額が大きい銘柄は採用されればTOPIX連動資金の買い需要が発生する見込みです。

新たなTOPIXに採用される銘柄の発表などは2026年10月上旬の見込みです。少し先の話ですが、ぜひ念頭に置きたいイベントです。

変化2 データセンターを支える脇役たち

2025年は誰もが生成AIを使うことが当たり前になった1年でした。AI需要を満たすために欠かせないのがデータセンター（DC）です。

IT専門調査会社 IDC Japan 株式会社は2025年4月に国内に設置される事業者データセンターの建設投資予測を発表しています。これは、DC建物／電気設備／冷却システムなどの新設および増設にかかる投資額を調査したものです。それによると、事業者DCの新設および増設投資は増加傾向が続いており、2028年には1兆円を超える投資規模になる見込みで、特に2026年以降に特に大きく増加すると予測しています。まさに今年から大きな投資が実施されようとしているわけです。

となると、まずは建ててくれる存在が必須になりますから、建設業需要は絶えないでしょう。鹿島（1812)、大林組（1802）、清水建設(1803)などはすでにDC建設において実績があります。

また、DCは大量の電力を必要とし、内部に設置されるコンピュータを冷やすための冷却装置が必要です。「冷やす」事業で強みを持つダイキン工業（6367）やDC向けの空調システムに強みを持つ日比谷総合設備（1982）には需要が絶えないでしょう。日比谷総合設備は時価総額1,100億円程度で決して大型株とはいいがたいですが、NTT系の取引が多く、EPSが5期連続増加見込みと底堅さを感じる銘柄です。

変化3 分割で買いやすくなった銘柄

東証は、かねてから投資家のすそ野を広げることを目的に、上場企業に個人投資家が買いやすい水準になるような株式分割を促しています。現時点では1単元50万円を目安にしており、それを超える企業に対しては投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示するよう義務付けています。

2025年4月、東証は「少額投資の在り方に関する勉強会報告書」で、「個人投資家の求める投資単位の水準は10万円程度」というアンケート結果を公表しました。個人投資家が利用できるNISA制度において、成長投資枠で個別株投資が可能ですが、年間240万円という上限があるため、株価が高い銘柄を単元で保有しようと考えると、分散投資が難しいという事情も考慮しています。

実際、近年株式分割が実施されることが非常に増えました。2025年は日本製鉄(5401)、IHI（7013）、イオン（8267）、良品計画（7453）、KDDI(9433)、味の素(2802)等が実施しています。

2025年末には伊藤忠商事(8001)や住友不動産(8830)が株式分割を実施しています。かねてから買いたいけど株価が高いなぁと思っていたような銘柄が分割されたのであれば、株価が買いやすい水準になっているかもしれません。時間分散しながら少しずつ買ってポジションを増やしていくことがストラテジーの一つになるでしょう。筆者は単元未満株取引を使って5株、10株といったような少量ずつ買っています。個別株の値動きは銘柄によって異なりますから、それぞれの特徴を知りながらのんびりポジションを増やしています。

変化4 困った時のゴールド

2025年に値をぐんと上げたのがゴールドをはじめとした貴金属でした。

本来ゴールドは有事に強く、資産を守るために保有する投資家が多いアセットですが、近年はポートフォリオの一部に加えておいていいと唱える方が少なくないようです。

2026年は米国の金利が緩やかに低下するでしょう。金利が高い時にはインカムを産まないゴールドの魅力が小さくなりますが、2025年はそのセオリーすら吹き飛ばしそうな勢いでゴールドのプライスが上昇しました。

ゴールドは今後も緩やかにプライスは上昇すると考えています。よって、資金投入先に困ったらゴールドというストラテジーは悪くないと考えます。近年は投資信託やETFに信託報酬率が低いものが続々と誕生していて、個人投資家にはありがたい環境になりましたね。

投資関連記事をもっと読む→『半導体ウエハーを「削る」「磨く」「切る」装置で世界シェア7割以上…広島呉で創業した「半導体装置メーカー」の名前』

【こちらも読む】半導体ウエハーを「削る」「磨く」「切る」装置で世界シェア7割以上…広島呉で創業した「半導体装置メーカー」の名前