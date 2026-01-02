火星協会会長が説く現実的な「火星移住計画」……火星での結婚と少子化対策は？

「火星に関するあらゆる書籍の金字塔」――ミチオ・カク絶賛！

火星の社会習慣

過酷な環境下では、幅広い協力と共有を促す制度を持つ集団のみが生存できる。

――ジョセフ・ヘンリック『WEIRD（ウィアード）「現代人」の奇妙な心理』

そしてアメリカ人の数々の目覚ましい業績を述べてきた本書が終盤にさしかかり、この国の非凡な繁栄と成長の主な原因は何にあるのかと尋ねられたならば、わたしはアメリカの女性たちの優越性にあると答えるだろう。――アレクシ・ド・トクヴィル『アメリカのデモクラシー』1835年

火星の社会はどのようなものになるだろうか？ 火星で暮らす人々の道徳観、習慣、性格はどのようなものか？

こうした内容は検討する価値がある。未来の入植者に提言するためではない。彼らは本書『科学的かつ現実的で、崇高かつロマンティックな火星移住計画』を興味深く読むだろうが、同意する考え方しか取り入れないだろう。ここではむしろ、彼らが生み出しそうなものを理解するために検討するのだ。

したがって、ここでは、未来の火星社会のありうべき形態と慣習について予想しようと思う。これは必ずしもわたし個人の好みではなく、最も功を奏して、最終的に主流形態となり広まる可能性が高いと考えるものだ。その多くは、現在の地球で一般に掲げられる理想と矛盾するかもしれないし、団体スポーツや宗教など、わたしが個人的に興味のない社会生活の側面が含まれているかもしれない。しかし、いずれにせよ、火星社会の進化は、わたしや現在地球に住む人々が望むものや、初期の火星入植者たちが望むものによってではなく、最も効果的だと証明されるものによって決まる。

火星文化の特徴を定める都市は、ほかの都市をしのぐ人口を擁する都市である。火星に到着する人たちは2種類しかいない。移住者か子どもかのどちらかである。初期段階では移住者が大多数を占めるだろうが、彼らが多くの子孫を増やす都市国家が発展することになるだろう。

要するに、火星には女性が必要なのだ。

女性移民の重要性は、北米におけるイギリスとフランスの植民地の運命を比較すれば明白だろう。顧みるに、イギリスの植民地は新しいコミュニティを築くことに前向きな人々によって築かれた。そのため、イギリス女性は移住をいとわなかった。一方、フランスは北米を利益を得られる毛皮交易の拠点を置くための地域と見なしたので、女性はほとんど移住しなかった。結果として、フランスの人口はイギリスの4倍だったにもかかわらず、1750年代に北米の支配権争いが決着した頃には、北米大陸に英語を母語とする者が200万人いたのに対し、フランス語を母語とする者は5万人しかいなかった。その結果は火を見るより明らかだった。

火星の結婚と少子化対策

火星の都市国家は女性を必要とする。どんな女性でもいいというわけではなく、子どもを産んで育てたいと思う女性が必要になる。そして、彼女たちを支えることをいとわない男性も必要になる。

したがって、恋愛関係は自己実現や娯楽、ゲームの一種だという、今流行りの考え方は捨て去らなくてはならないと思う。それどころか、婚前の交際期間を、子どもを産んで家族を築くという生涯プロジェクトに適切なパートナーを見つけるプロセスの一環として、より伝統的な観点からとらえなくてはならない。このプロジェクトに真摯に取り組むことが重要になる。離婚はおそらく法的には認められるが、離婚の原因を作った者は世間から非難を浴び、神聖なものを放棄し破壊する者と見なされ、法律や慣習によって罰せられるだろう。

火星には、才能をいかんなく発揮してくれる人材も必要だ。それは、技能を持つ人々を入植させ、火星で生まれた子どもたちを教育することで実現する。しかし、ここで困難にぶつかる。火星は、子どもを産んで大家族を作ろうとする女性を必要とする一方で、経済のあらゆる分野において女性たちに才能を発揮してもらわなくてはならないからだ。火星都市では量においてもスキルの多様性においても、深刻な労働力不足が圧倒的現実として立ちはだかる。都市人口の半数を創造的労働に参加させないような選択をすれば、どんな都市でも勝者にはなれない。

この難問――キャリアと家庭をいかに両立させるか――は、現在の地球でも散々取り上げられている。これまでのところ、地球の現代社会はこの問題に対する取り組みで十分な成果を上げておらず、数多くの女性が二者択一の選択を迫られている。それが、大半の先進国に破滅的なほどの人口減少を招いている。これはどうしようもないことだろう。専門職としてキャリアを積む人生が吸引力となる一方で、頼りない男性との「長期的関係」が破綻した場合に見舞われるかもしれないシングルマザーの苦労が抑止力となり、若い女性たちに強いメッセージを送っているのだ。

この傾向に対抗しようとして、金銭的インセンティブを導入している国もある。たとえば、フランスでは母親に補助金を支給し、ヨーロッパの社会民主主義国の一部では無料の託児保育を導入し、アメリカでは子どものいる世帯に税額控除を行っている。しかし、こうした取り組みはささやかな成果しか上げられなかった。インセンティブの金額が少なすぎて、最低所得層以外には魅力的に映らなかったのだ。教育を受けた専門職の女性にとって、出産に伴うコストは、子どもに直接かかる費用だけではなく、仕事から離れることで失われる多額の収入も含まれるので、まったく割に合わないのだ。

火星の都市国家が順調に発展するためには、この問題に対してふたつのアプローチを取る必要があると思う。ひとつは、先ほど述べたように、結婚をもっと真剣に受け止める文化を築くことだ。もうひとつは、女性に対して――とりわけ、教育を受けた専門職の女性に対して――出産への金銭的インセンティブを強化することだ。

一例としては、都市は女性に対して、産んだ子どもの数に応じて生涯にわたり大幅な税制優遇措置を与えることもできるだろう。都市で一律25パーセントの所得税が課税される場合、女性は子ども1人当たり5パーセントの税率が軽減され、最初の4人まで適用されることにする。これにより、課税率は25パーセントから5パーセントに下がる。出産可能な時期はまだ年収が低いので、この制度はそれほど大きな恩恵とはいえないかもしれないが、その後大きな違いをもたらすことになる。教育を受けた人は長期的な視点をもつ傾向があるので、多くの専門職の女性にとってこのような制度はとても魅力的に映るかもしれない。

それどころか、この制度は魅力的すぎるかもしれない。女性が金銭をすべて支配し、ひいては企業や政治体制まで支配する社会になる可能性があるからだ。これは間違いなく女性の移住を促進するだろうが、男性は嫌がるかもしれないので、男性入植者の減少や、男性がその都市を出て別の都市へ移住する可能性さえある。よって最善策は、子どもを育てる夫婦ふたりが等しく税制優遇を受けられるようにして、公平な恩恵を受けられ、結婚を肯定的にとらえられるような計画にするか、60対40の割合で女性を（何と言っても女性が一番大変な役割を担う）優遇する措置を取ることだろう。＜翻訳 庭田よう子＞

