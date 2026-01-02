「BTTF」はなんの略？時空を超える大人気SF映画のこと！【略語クイズ】

写真拡大

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「BTTF」はなんの略語？

「BTTF」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、タイムマシンに乗って時空を旅するSF映画シリーズのことです。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「Back to the Future（バック・トゥ・ザ・フューチャー）」を略した言葉でした！

BTTFとは、1985年に公開された、スティーブン・スピルバーグ製作総指揮をとり、大ヒットを記録したSF映画の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のことです。

主人公・マーティが、科学者・ドクによって発明されたタイムマシン（デロリアン）に乗ってタイムトラベルしていく映画です。

ちなみに、2025年5月から劇団四季によるミュージカルも上演されていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『映画.com』
・『劇団四季【公式サイト】』

ライター Ray WEB編集部