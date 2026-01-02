「BTTF」はなんの略？時空を超える大人気SF映画のこと！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「BTTF」はなんの略語？
「BTTF」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、タイムマシンに乗って時空を旅するSF映画シリーズのことです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Back to the Future（バック・トゥ・ザ・フューチャー）」を略した言葉でした！
BTTFとは、1985年に公開された、スティーブン・スピルバーグ製作総指揮をとり、大ヒットを記録したSF映画の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のことです。
主人公・マーティが、科学者・ドクによって発明されたタイムマシン（デロリアン）に乗ってタイムトラベルしていく映画です。
ちなみに、2025年5月から劇団四季によるミュージカルも上演されていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『映画.com』
・『劇団四季【公式サイト】』
ライター Ray WEB編集部