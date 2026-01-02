【追跡】高市早苗総理の巨大スポンサー「謎の女タニマチ」の正体とは…信者がいない宗教法人を追って

「ご祝儀相場」がまだ続いている高市政権。ところが、総理のお膝元で思わぬ疑惑が浮上してきた。奈良政界を動かす女傑の来歴とは。

高市早苗の最大のスポンサー

奈良公園を通り抜け、街中を歩くと、青いドーム屋根を戴いたレンガ造りの荘厳な建物が不意に現れる。玄関口の看板には「ノブレス」と記されている。その持ち主こそが高市早苗総理（64歳）の「最大のスポンサー」（総理周辺）と呼ばれる人物である。

川井徳子、67歳。奈良県を中心に不動産や物流、メガソーラー事業などを手がけるノブレスグループの総帥だが、にわかに全国的な注目を集めている。きっかけは'25年11月末に公開された、総理が代表を務める政党支部「自由民主党奈良県第二選挙区支部」の'24年分の収支報告書だった。

川井氏は'24年7月2日に個人として1000万円を同支部に寄付。さらに同年12月13日には川井氏が代表を務める宗教法人・神奈我良が3000万円を寄付していた。つまり、合計4000万円もの巨額献金をしていたのだ。

信者がいない宗教法人

かむながらは「神の御心のままに（人為を排して生きる）」という神道の概念だが、ホームページを見ても情報は乏しい。筆者は12月2日、奈良市内にある同法人の「大和皇神殿」なる神社を訪問した。神殿は民家のような建物だった。内部はワンルームで神棚があり、極彩色の太鼓が2つ置かれている。「留守番役」の女性によれば、信者（氏子）はおらず、礼拝行事もないという。

政治資金規正法上、宗教法人が献金可能な上限額は前年の年間経費額で異なり、3000万円の献金には、前年の経費が6000万円以上必要になる。川井氏にこの点を問うと、「前年における年間経費は寄付額の2倍以上であることを確認しております」と書面で回答。だが、お世辞にも活動的とは言えそうにない宗教法人で、なぜそれほどの経費がかかるのか。筆者は12月中旬、再び奈良へ足を運んだ。

神奈我良を調べる上で、避けて通れないのが川井氏当人の人生だ。浮かび上がったのは、「女傑」というにふさわしい逸話の数々だった。

父は民族派右翼

「父親は奈良市内で運送会社・新日本輸送を経営していた故・川井春三氏です。春三氏は奈良を拠点とする右翼団体・大日本菊水会の会長でもありました」（県政関係者）

昭和初期の右翼運動家たちの証言を集めた『証言・昭和維新運動』によれば、春三氏は戦時中、陸軍参謀本部で無線情報活動に従事。戦後は家業の魚問屋で働いたが、'58年に大日本菊水会を立ち上げたという。

また『右翼辞典』などによれば、'67年に菊水会のメンバーが当時の奈良市長を殴打する事件を起こして解散したものの、'70年に再結成。'71年には、水俣病の原因企業であるチッソの株主総会に参加。患者やその家族が会社の責任を追及するために結成した「水俣病を告発する会」と衝突し、乱闘騒ぎを起こしている。

奈良県内の右翼団体幹部はこう振り返る。

「春三さんは奈良を代表する民族派右翼だった。八紘会を率いた白神英雄氏らと、関西三曜会という右翼の連合組織をつくっていた時期もある。当時は企業の総務部などとも付き合い、金回りの良い右翼もいた。目端が利く春三さんも活動と並行し、実業面で成功しました」

後編記事『「高市総理の姉」と呼ばれる謎の女傑の正体…多額の寄付をする宗教法人代表の素顔を追う』へ続く。

「週刊現代」2026年1月5日号より

