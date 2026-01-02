今年の牡馬３歳世代は、まだ頭一つ抜けた存在がいないとみる。美浦のＰＯＧ担当としてＧ１や重賞を勝っている実績馬を“推し馬”にしたのでは、あまりにも芸がない。まだキャリア２戦１勝と成績こそ目立つ存在ではないが、デビュー前から良血を評価されていたチャリングクロス（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父キタサンブラック）を取り上げたい。

２４年のホープフルＳ、昨年の日本ダービーを制したクロワデュノールの全弟という血統で、昨年６月の東京での新馬戦（芝１８００メートル）は、２番人気に支持された。しかしレースは大きく出遅れて、道中も追っつけながらで２秒３差の９着と見せ場を作れず。しかし、ひと夏を越して成長した姿を見せた２戦目は、“大器の片りん”を感じさせるものだった。

馬体重は２０キロ増の４８８キロで、見た目にもパワーアップしたのは明らかだった。レースは中団に構えて直線では馬群を割って抜け出して、まさしくがらり一変の走りだった。奥村武調教師が「見た目通りというか、体の成長がすべてです。ここまで体の成長と競馬にいってのパフォーマンスが直結するとは」と、驚きを隠せないほどだった。

血統的に距離は初戦の芝１８００メートルから延びて良さそうで、次走は１月５日の中山での１勝クラス（芝２０００メートル）を予定している。奥村武師は「言うことないですね。まだ精神的にどしっとしてほしいところはありますが、気にするほどではないです。（調教で）攻めてきても馬体を維持できていますし、攻めながら良くなってきている」と手応えたっぷりな口ぶり。さらに続けて「半年後に一番良くなっていれば」と、大舞台を意識したコメントもチラリ。これで一発を狙いたい。（坂本 達洋）