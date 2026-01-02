今年5月、宮内庁を通じて第1子出産がわかった元皇族の小室眞子さん（34）。2021年に小室圭さん（34）と結婚して以降、アメリカ生活が続いており、弟である秋篠宮家長男・悠仁さまの成年式にあわせた帰国も実現しなかった。

【写真】玄関前に置かれた「日本食ネットスーパー」の段ボールを運ぶ小室圭さん。ベビーカーを押しながら並んで歩く、眞子さんとの3ショットも

11月30日に60歳の誕生日をお迎えになった秋篠宮さまは、記者会見で、「おじいさんになったんだな」と初孫の誕生に触れられた。「日本に来る機会があれば会いたい」とも話されており、小室一家の初帰国のタイミングが注視されるなか、眞子さん自身は、異国での暮らしをより盤石なものにしようと一歩を踏み出したようだ。

眞子さんは、国際基督教大学（ICU）在学中は美術・文化財研究を専攻し、学芸員の資格も取得している。アメリカでも学芸員の仕事を探し、世界三大美術館のひとつであるメトロポリタン美術館（以下、MET）とも繋がりを持ったが、就職には至らなかった。現地のアート関係者の話。

「METに無報酬のボランティアスタッフとして勤務し、日本人画家の作品に実名で解説文を執筆しました。その後もMETの日本美術部門の責任者とともにニューヨーク市内のギャラリーなどを視察していた。

アメリカの一流美術館の学芸員になるには、高い語学力と世界トップレベルの美術知識が求められます。博士号さえ持たない眞子さんでは力不足と判断されたのかもしれません」

それでも眞子さんは美術に関わる仕事をする夢を諦めていなかった。夏の終わり頃から、コネチカット州の高級住宅街・グリニッジにあるアートスクールに通い詰め、子供同伴でアートクラスを受講しているようなのだ。

METで働く上で大きなポイントとなるのが、"幅広い業種"だという。前出のアート関係者が説明する。

「世界最大規模を誇るMETでは、スタッフの数も2000人を超えるとされています。業務の内容も多岐にわたり、キュレーターと一口に言っても、東南アジア部門や写真部門とさまざまな募集があります。

過去には、"新たな寄付者を探し、彼らとの関係構築を促進する"という業務の募集もありました。眞子さんとしては美術に直接関わる仕事が一番望ましいのかもしれませんが、元プリンセスという肩書と人脈を生かせる部署にまず入る、というのもひとつの手ではないでしょうか」

METは充実した福利厚生でも知られている。

「METに正式な職員として勤務すると、日本円にして約1500万円の年収を得られるとされています。ただ先に述べた通り、METの求人は多岐にわたり、給与体系もさまざまなので、必ずしも"METで働く＝高給取り"とは限りません。

それでもMETの求人が高い倍率を誇る理由としては、世界三大美術館のひとつで働けるやりがいはもちろん、充実した福利厚生もあるはずです。雇用形態で医療保険に大きく差が出るアメリカにおいて、医療保険に歯科保険、眼科保険、生命保険、長期傷害保険と揃えているのは、"超ホワイト"と言えるでしょう。

無料のファイナルシャルプランニングサービスまで提供するほか、さまざまな博物館や文化施設に無料で入場できるパスなど、美術館ならではの特典もあります。従業員のステータスによっては差が出ることもあるようですが、かなり充実していると言えます」（同前）

夫の圭さんは、米ニューヨーク州の司法試験で不合格が続いていたが、"3度目の正直"を執念で勝ち取り、いまや立派な弁護士だ。眞子さんもここが踏ん張りどころなのかもしれない。