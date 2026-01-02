西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと契約合意したことが１日（日本時間２日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間の２６年１月２日午後５時（同３日午前７時）に迫る中での電撃合意となった。

複数の現地メディアによると、３年５４００万ドル（約８５億円）の契約で投球回によって出来高がつき、最大３年６３００万ドル（約９９億円）になるという。さらに、毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄条項）が組み込まれるという、日本人初の異例の内容も組み込まれた。３年間の契約中であっても、契約を破棄してＦＡとなる可能性がある。

「（ドジャースを）僕は倒したい」と宣言していたことは、米国でも知られている。ＭＬＢネットワークのＪ・モロシ記者は「ジャイアンツを除けば、ドジャースにとってこれ以上に因縁の深いライバルは、アストロズ以外にありません。つまり彼は、まさに彼のような投手を必要としているチームに入ったということです」とコメント。２０１７年にワールドシリーズでドジャースを破って勝ったアストロズが、のちにサイン盗み問題が明らかになったという因縁を示唆した。

同記者は「彼は多くの空振りを奪うでしょう。ア・リーグの強打線と２０２６年を通して戦う覚悟を示す、強いメッセージだと思います。その度胸が私は気に入っています。空振りを取れることは、すでに証明しています。それが２０２６年、ア・リーグでも通用するか楽しみです」と続けた。