日本の敗戦後、朝鮮半島で何が起きたのか…お金から読み解く「戦争の実態」

温容な接収：朝鮮半島南部

38度線以南の朝鮮半島では、米軍による直接軍政が行われることになり、9月8日には米軍政庁が発足した。9月12日に朝鮮総督の阿部信行・陸軍大将が米軍政庁によって解任となった。阿部は「朝鮮総督は天皇が任命したのだから、米軍に解任されるいわれはない」と反発するが、米軍は「GHQ最高司令官の命令は天皇のそれに優先する」という言い分だ。公式手続き上は阿部が天皇に対して辞任を願い出て（依願本免官）、9月28日に裁可という形になっている。

9月9日に京城へ進駐した米軍は、9月16日には釜山、そして10月上旬までには半島南部全域に進駐を終えた。終戦直後は警察が十分機能せず暴徒が荒れまわったが、米軍の進駐で治安も回復する。

米軍は9月11日の鮮銀本店を皮切りに、半島南部の釜山、大邱などの8支店を順次接収していった。この米軍による鮮銀の本支店接収は「明るく温容で、占領者が被占領者に対するような素振りは見受けられ」なかった（朝鮮銀行史研究会編『朝鮮銀行史』）。

進駐前の9月7日、横浜にあった太平洋米国陸軍総司令部（最高司令官はマッカーサーが兼任）は「布告第3号」を発出して、半島南部では米軍が発行する「A型軍票（円建て）」を法定通貨とし、鮮銀券と等価交換できるとした。したがって鮮銀券はA型軍票と同等の通用力が担保された。ただしA型軍票と鮮銀券は、日銀券と台銀券との交換が禁止となった。9月13日には、米軍が鮮銀本店の地下大金庫にA型軍票を納める。

そうは言っても朝鮮半島には大量の日銀券・台銀券が存在している。帰国を希望する日本人は鮮銀券を手放して日銀券を得たいと思うし、日銀券を持っている朝鮮人はそれを鮮銀券と交換したい。このため鮮銀の窓口では通貨交換をめぐる強要や買収が生じ、釜山支店ではこれに付け込む現地暴力団との癒着事件も起きた。

9月25日に米軍政庁は、日本人の財産凍結を指示する。日本人は帰国する場合は大人1人につき日銀券で1000円、朝鮮に当分滞留する者は生活費として大人1人につき鮮銀券で週500円、預金引き出しが許された。それ以外の預金は朝鮮に残して凍結される。

9月30日に田中鐵三郎・鮮銀総裁は解任され、10月13日に米軍政庁は米海軍のローランド・スミス少佐を鮮銀の新総裁に任命した。海軍少佐と言えば兵科将校であれば駆逐艦や潜水艦の艦長ぐらいの階級だが、スミス少佐は銀行重役などの職務経験があった。

スミス総裁は、日本人幹部行員による当面の経営継続を望んだ。しかし日本人行員は幹部職を朝鮮側に委譲したうえで、一刻も早い帰国を希望したので、11月5日に朝鮮人幹部行員の辞令が出された。各支店の支配人も11月末までには朝鮮人に交替となり、事務の引き継ぎが行われた。

こうして鮮銀の京城本店と38度線以南の8支店は半島北部や日本・中国などの支店と切り離されて、名実ともに米軍政庁の中央銀行となった。

