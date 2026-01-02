孤独なまま死んだら一体どうなるのか…「継承者を必要としない墓」をつくるということ

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

私の墓に関する興味は、母の死による継承問題を抱えたことに端を発するものだが、その後も、調査・研究を続けて葬送問題に取り組んできた。その知見をもとに市民団体を立ち上げ、問題解決のために活動している。ここでは、その活動を通して知り得た現代社会の家族と葬墓制のドラスティックな変化を描いてみたい。

「継承者を必要としない墓」をつくる

エンディングセンターの前身「21世紀の結縁と葬送を考える会」では、最初の10年は自分たちが理想とする墓を社会に広めるため、イベントを企画したり、本を出すのを手伝ったり、新聞記者を墓まで案内して記事を書いてもらったりしてきた。

東京・もやいの会の「もやいの碑」や、新潟・妙光寺の「安穏廟」、そして岩手県一関市・祥雲寺（現・知勝院）の「樹木葬」についても一時、東京で電話を取って説明していたことがあった。

そうこうしているうちに会員が、21世紀になったのだから「自分たちの墓がほしい」というようになった。そこで会名を「エンディングセンター」に変え、2000年に実践する会となって、自分たちが企画した墓を世に出すことになった。

もちろん企画する墓は、「継承者を必要としない墓」である。「継承者を必要としない墓」とは、見た目の形体をいうのではなく、墓の使用契約に関する条件なので、墓の形にはいろいろな種類がある。

寺院がつくる「永代供養墓」や、自治体が運営する「合葬式墓地」もそう。自治体は「供養」という宗教的な行為や言葉は使えないので「永代供養」はできない。さらに「樹木葬」や近年の「納骨堂」なども、継承を前提としないものがほとんどである。

そのなかでエンディングセンターは、非継承に加えて自然志向の要素も加わった「樹木葬」を選択し、東京都町田市の「町田いずみ浄苑」内に実現させた。

桜を墓標とし「桜葬」と名付け、既存の墓地の一角を、樹木葬にするため「変更許可申請」し、2005年に東京都から許可を受け、東京初の樹木葬を始めた（経営者は「常照寺」）。

2012年には大阪府高槻市の天台宗の古刹・神峯山寺所有の山の登り口にある敷地に「桜葬」をスタートさせた（経営者は「神峯山寺」）。

いまでは会員数は4000人弱にもなる。家族で入る場合も、誰かひとりが会員になればいいので、実際にかかわっている人は、その倍はいるだろう。

