「みんなで大家さん」チャットグループは阿鼻叫喚の嵐…《自分は大丈夫》と過信する人がダマされ続けた理由

なぜ、私は騙されてしまったのだろうか――。取材した出資者たちはそう口を揃えた。彼らの切実な実体験から、「投資事案」の対応策を学ぶ。

「みんなで大家さん」の出資者の悲痛な声

東京ドーム10個分に当たる46万平方メートルの土地に、高級ホテルやショッピングモール、国際展示場などを建設。成田国際空港の近くに、新たな街を創る――。

巨額の出資金を集めてきた「共生バンクグループ」がいよいよ追い詰められている。同社は不動産投資商品「みんなで大家さん」を運営。その主力が冒頭の計画をぶち上げた「シリーズ成田」だった。

「'20年に販売されると、1口100万円で年利7％という高配当に惹かれた人々が殺到し、約1500億円が集まりました。しかし'24年6月に、不動産特定共同事業法違反（不適切な情報開示など）で行政処分を受け、'25年7月から配当がストップ。11月には、全国の出資者1191人が出資金114億円の返還を求めて提訴した。

さらに同月27日には、『シリーズ成田』の開発用地の4割を所有する成田空港が、共生バンクとの賃貸借契約を11月末で打ち切ると発表しました」（全国紙社会部記者）

共生バンクは他の投資商品もあわせ約4万人から2000億円超を集めてきたが、「シリーズ成田」の開発遅れによって、他の配当にも影響が出ている。

出資者の多くは高齢者で、老後の蓄えをすべてつぎ込んだ人もいる。LINE上には「みんなで大家さん」の出資者ら約1300人が参加するチャットグループがあるが、本誌記者が閲覧すると、そこはまさに阿鼻叫喚の様相だ。

〈とんだ年末年始になりそうです（涙）〉

〈子どもたちに老後の迷惑をかけそうで眠れない〉

そういった悲痛な投稿が並ぶ一方で、

〈投資は自己責任〉

〈騙されるほうが悪い〉

といった反論もある。被害者同士が罵り合うことも日常茶飯事だ。

まさか銀行に騙されるとは……

「みんなで大家さん」に限らず、近年、こういった投資トラブルは多発している。実際、金融庁の窓口への「金融トラブル」の相談件数も、'25年7〜9月だけで約1万6000件に上る。

「みんなで大家さん」のケースを見て、「なぜ、絵にかいた餅のような話に多額のカネを出すのか」と疑問を持つ人は多いだろう。だが、危ないのはむしろ「自分は大丈夫」と過信している人だという。

投資トラブル事案に詳しい加藤・轟木法律事務所の加藤博太郎弁護士が語る。

「物価高騰のなかで将来に不安を抱えている人が多い現在は、社会環境として投資トラブルや詐欺が生まれやすい状況です。国が『貯蓄から投資へ』と呼び掛け、NISA制度などが一般的になったことも拍車をかけている。

疑り深い人が騙されにくいかと言うと、そうでもない。そういう人に限って、税理士や証券マンなど社会的信用のある人を妄信し、怪しい投資案件などに手を出してしまう。最近は、投資を呼びかける側があの手この手で税理士や証券会社などと関係を築き、カモを紹介してもらうということもよくあります」

社会的信用のある人を妄信してしまう――その典型的なケースが、スルガ銀行が起こした「不正融資問題」だ。

スルガ銀行といえば、'18年の「かぼちゃの馬車事件」が記憶に新しいが、実はそれ以上の巨額トラブルが現在進行形で起きている。'21年5月に立ち上がった「スルガ銀行不正融資被害者同盟」に参加する被害者は400名超。疑惑件数は8433件、被害総額は約5200億円に上るという。弁護団長を務める河合弘之弁護士がそのスキームを解説する。

「スルガ銀行は不動産物件を本来の価値以上に見せかけ、不動産会社を通じて売りつけていました。家賃収入や入室状況といった『レントロール』と呼ばれる物件情報を改竄させていたのです。加えて、ローン審査を通すために購入者の預金通帳まで不動産会社に偽造させていました」

スルガ銀行が不正融資を行った背景には、融資実行額の過酷なノルマがあったとされる。物件の価値があるように見せかけ、返済能力がない人に売りつけてでも、ノルマを達成しようという行員が多くいたのだ。

被害者の一人であるメガバンクに勤めるAさん（50代）が振り返る。

「'16年に、千葉県松戸市にある駅から徒歩20分ほどの築26年の中古マンションを一棟購入しました。価格は3億円。年収は1000万円ほどありましたが、貯金は32万円しかなかった。にもかかわらず、預金額が7074万円に改竄されてローン審査が通りました。

不動産会社からは、満室で228万円の家賃収入があると説明されていましたが、実際には満室でも135万円しか入ってこなかった。レントロールが改竄されていたのです。一方で、毎月の返済額は162万円……。しかも、固定資産税が年間108万円かかりました」

