「娘は可愛げがない」兄ばかり可愛がっていた母の介護。「あなただけが頼り」と言われた妹の悲鳴

正月休みの帰郷で親の変化に気づくケースも

お正月休み、自身の実家や夫や妻の実家で家族とともに過ごしている人も多いことだろう。久々の家族との再会。楽しい反面、久々に会う親（義親）の姿や実家の様子を見て戸惑いを感じることもある。

「去年の年末、毎年お手製のおせちをきちんと作る母が、『流行りみたいだから今回はどこかでおせちを買ってきてほしいの』と言い出したので市販品を購入して大晦日に久しぶりに実家に向かいました。でも、なんだか変なんです。パッと見た目は以前と変わらない感じがするのですが、キッチンの棚の中には、同じ銘柄の大量のみりんとだし醤油があって、冷蔵庫にも消費期限が1週間以上過ぎた牛乳、食べかけのおかずが残っていました。電話では気づかなかったのですが、母は以前よりもかなり痩せていて、表情の乏しさや言葉の出にくさも気になりました」と話すのは東京に住む54歳のSさんだ。心配したSさんは、その後母親に付き添い、病院を受診。認知症が始まっていることが判明した。

Sさんのように正月休みなどの久々の帰郷で、親や義親の変化を感じる人は多い。

「現在、私も母親の介護をしています。年に数回、帰郷のたびに親の老いを感じていましたが、まだ大丈夫だろう、とタカをくくっていました。いえ……、というよりも、介護が始まることを認めたくなく、気持ちとして逃げていたのかもしれません。でも、残念ながら親の元気は永遠ではありません。瞬く間に母の介護に翻弄されるようになりました。しかも、介護が始まるとともに今まで燻っていた親への恨みやきょうだい間の格差など、家族の問題が膿のように出てくる……。取材でそんな声を多く聞きます」

こう語るのは、FRaUwebで『きょうだい格差』について取材を続けるライターの佐々木美和さんだ。佐々木さんは自分自身の経験や取材を重ねる中で、親の介護にまつわるきょうだい格差にある共通点があることに気づいたという。佐々木さん自身の実体験と取材してきた実例とともに、前中後の３編でお伝えする。

以下より、佐々木さんの原稿です。

介護の担い手はやはり女性が中心

今までにも何度か原稿にしているが、私が『きょうだい格差』の取材をはじめたのは、母の介護がきっかけだった。埼玉の小さな町で暮らす80代の母は3年前、腰から脚にかけて激痛が走り歩けなくなった。

東京大学を出て、現在地方都市にある大手メーカーの研究職に就く兄とは幼いころから比較されて育てられた。母は兄ばかりを特別視し、「娘は可愛げがなくて気が合わない」と他の人にも平気な顔で公言する母とは昔から相性が悪かった。

大学を出てからは母親から離れたい一心で家を出た。その後結婚したが、相手の学歴が気に入らないと猛反対され、ますます母と仲は険悪になった。もう母と関わらない……と決心したが、その後私は離婚。すると「そら見たことか」とばかりに母から頻繁に連絡が来るようになったが、私は一定の距離を保つように努力した。

しかし、10年前に父が死んで、それを機に「私にももうすぐお迎えが来るから……」「パパは私がいたからいいけど、私は一人でどうやって生きていけというのかしら……」と私の気を引くように、そんなことばかりを言い続けた。父が生きていたころから、母は劇場型の性格で、周りが引くほど大げさに喜んだり、父に怒られたりするとウソ泣きをするような人でだったので、弱気な態度も「いつものやつか……」と思っていた。

ところが、「歩けない……」と電話がかかってきたときは様子が違った。近所に住む母方の親戚からも「本当に調子が悪いみたいだから様子を見に行ってあげて」と言われて、正直な話イヤイヤ重い腰を上げ、車で実家に向った。玄関のドアを開くと、いつからそこに座っていたのか、玄関マットの上にペタッと座ったままの母が私の腕にすがって「美和だけが頼りなのよ、私をひとりにしないでよ……」と泣いていた……。このとき母に対して「大丈夫⁉」と思う前に、ついに介護が始まる恐怖に背筋がゾワッとする感覚があった。そして、その介護の大半は自分が担うことになる……。その予感も的中した。

母の状況をLINEで兄に送ると「今、北海道に出張中なので追って連絡する」とメッセージが入った。緊急なので話がしたいと言っても連絡は来なかった。その後も兄に、母の介護について相談をしたい、と言っても「今は忙しい時期なので埼玉には帰れない」と短いメッセージが来るばかりだった。兄に大事な仕事があることはわかる。でも、私も兄と同じように大事な仕事を持っている……その前提も想像力もそのときの兄にはなかったのだ。

これは私だけではない。「娘だから」「近くに住んでいるから」……そんな理由で他にもきょうだいがいるのに、親の介護を担わされてしまう人たちがいる。

少し前の調査なので現状には変化があるかもしれないが、2003年の内閣府『高齢者介護に関する世論調査』（※1）では、「家族の中で誰の介護を望むか」の質問に対して、配偶者が最も多いが、次いで多いのが「娘」で、「嫁」と続き、「息子」は4番目だ。特に母親は、配偶者に看てもらいたい人が41.5％ともっとも多いが、「娘」と答えている人30.7％もいて、「息子」と答えた人は6.5％しかいない。もちろん、一人っ子や兄弟の場合は、息子である男性が介護の担い手になっているケースもある。しかし、全体としてみると少数派であることは否めない事実なのだ。

※1：2003年内閣府『高齢者介護に関する世論調査』

兄からの“了解”とだけ書かれたLINE

「うちもそうでしたよ」と話すのは、冒頭に紹介した認知症の母親をケアするSさんだ。昨年の正月に、Sさん（54歳東京在住・出版社勤務・10年前離婚→現在独身）と３つ上の兄家族（56歳神奈川在住・食品メーカー勤務・56歳妻と20歳の大学生の息子と同居）で集まったが、母親の変化に気づいたのは、Sさんだけ。兄や義姉に「母の様子、おかしくない⁉」と話しても「そうかな⁉」と関心が薄い感じだったという。

「義姉に関しては、自分に介護の火の粉が降り注ぐのがいやで、気づかないふりをしたのかもしれません。でも兄は、避けたいというよりも親の老いに対する危機感が薄いというか関心がないというか……。母は現在80歳ですが、『それぐらいの年齢になれば物忘れもするし、身体にだって痛いところなんてみんなあるしなぁ……、母さんは同世代に比べれば元気なほうだよなぁ』と笑って終わりでした。

お正月が明けても、私は母の様子が気になり、再度実家に顔を出しました。すると、電気ストーブの近くに畳んでいない洗濯物がたくさん置かれていて……。以前はこんなことはなかったのに……。これでは火事を起こしてしまうかも、認知症が始まっているのかもしれない……と病院受診を決めました。そのことを兄に連絡しても、『心配だと思うなら病院に連れていけばいいよ、よろしく』とLINEでメッセージが来ただけでした。

実際に、認知症の診断が下りた後、兄に連絡をして、話し合いたいと言っても、『今、仕事が忙しい時期だから、落ち着いたら連絡するから、よろしく頼むね』と言うだけ。このとき、関わる気がないことを実感しました。兄は幼いころからそうなんです。いつも受け身で、自分から動くことがほとんどありませんでした。34歳で結婚するまで実家で暮らし、兄の身の回りの世話は、母がずっと担っていました。私は就職を機に独り暮らしを始めましたが、30歳過ぎても朝母親に起こしてもらい、当たり前のように母が作った食事をし、母が洗った服で出社する兄を見て、ゾッとしたことがありました。よく結婚できたと思いましたが、結婚後、子どもが産まれてからも、初孫という名目で、習い事や塾の費用を母に援助してもらっているんです。

そんなにも母に尽くしてもらったのに、兄は母の病状が気にならないのか、『その後、どうだった？』という連絡もありませんでした。こちらから病状を伝えると、“了解”の2文字だけのメッセージが来ました。こっちは、通院や日頃の見守り以外にも介護認定の調査、歩行も不安定なことがわかり、玄関や廊下に手すりをつけたり、火事を起こさないように電化製品を買い替えたりと忙しい日々が続きました。

介護というと下の世話や食事の介助が主な仕事と思っているかもしれませんが、それだけではないんです。もちろん、下の世話も食事介助も本当に大変です。でも、それ以外の雑務や手続きが本当に多いんです。介護のプロの手も現在は借りていますが、それでもやることはたくさんあります。

結局、介護は最初に気づいた人、放っておけないと手を差し伸べてしまった人に、負担が偏ってしまう。兄に強く言うと『おれは気が利かないから、女のおまえのほうが母さんも安心すると思うよ。それに今は一人だからさ、どうとでもなるだろ⁉』と言失礼極まりないことまで言われました。兄の思考では、介護は女の仕事で、娘がやるべきもの、という古い認識のままなんです。そして、その認識は身の回りの世話をし続けた母が作り上げたものでもあります。だったらさ、母と兄でやってくれよ、なんで私だけｇさやるんだよ……、とやり切れない思いが続いています」

◇では、どうすれば、我が家やＳさんの家のような状況から脱することができるのか。中編では知人の話を参考に対応した結果、大きな変化が生じた例をお伝えする。

