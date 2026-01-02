噴霧式フレグランスディフューザーの進化型がついに登場

車内を自分好みの環境にしたい、とは多くの人が思うことだろう。自宅や仕事場と同じように長い時間を過ごすのだから、リラックスできる心地よい空間が理想的だ。

『自分好み』とは見た目や使い勝手だけでなく『香り』も含まれる。そこでオススメとなるのが、11月にカーメイトからリリースされた『噴霧式フレグランスディフューザー ダブル ブラック』（実勢価格1万2800円前後）。10月末に開催されたジャパンモビリティショー2025では参考出品としてひと足早くお披露目され、多くの来場者から注目を集めていた。



じつは『噴霧式フレグランスディフューザー』自体は2020年に最初のモデルがリリースされており、これは最新バージョンとなる。

ご存じのように従来からの自動車用芳香剤は、ガラス瓶などに入っている液剤から香りが自然に発せられ、数週間から数ヵ月後には香りがしなくなるというもの。

だが、噴霧式フレグランスディフューザーは、本体内に設置された専用アロマオイル（1100円〜）を霧状にしてファンの力で車内に効率よく拡散させる構造を持つ。そのためスイッチによって乗車中や利用したいときだけ香りを拡散させられ、必要以上に香りがきつくなったり、暑さなどで液剤の消費が進んでしまうことがない。

また、香りの強弱を調整できるので、車内が広い大型ミニバンや香りの強さを求めるユーザーにも対応が可能。まさに自動車用芳香剤の革命ともいえるモデルなのだ。専用アロマオイルなどを含む販売数が370万個を超えるヒットシリーズとなっている。

今回登場の『噴霧式フレグランスディフューザー ダブル ブラック』では、従来モデルではセットできる専用フレグランスオイルが1本であったところが2本に！ これによってふたつの香りを切り替えて使用することが可能になった。

このモデルが生まれたきっかけは、同社が従来モデルのユーザー217人を対象とした調査だ。2本以上所有している人が61％と過半数を超え、2種類のオイルをセットできるディフューザーが欲しい人は81％と多かった。そう、ユーザーの声をダイレクトに反映した商品なのだ。

セッティングも操作もきわめてカンタン

まだリリースされて間もないニューモデルではあるが、いち早く実際のドライブで使用してみた。

本体は円筒状でドリンクホルダーにすっぽりと納まるサイズ（132×69×69mm）のため、置き場所に困らないのが嬉しい。しかもセットできる専用アロマオイルが2本に増えたにもかかわらず、大きさは従来品とほとんど変わっていないという。



電源はUSBのためダッシュボードのUSB端子や市販カーアダプターへと接続をする。電源取得がカープラグ形式ではないため、クルマの中だけでなく自宅やオフィスなど場所を選ばず使えるのも見逃せないポイントだ。

上部のカバーにはぶら下がる形で2本の異なる香りの専用アロマオイルを並べてセット。瓶のキャップを外してをねじ込むだけで固定ができる。

上部のカバーに噴霧口が左右2ヵ所設けられており、ボタンを押すごとに噴霧される個所が切り替わる。そのうえ右の噴霧口の時は赤いランプ、左の噴霧口の時は青いランプが点灯するため、2種類のうちどちらの香りが噴霧されているのかがひと目でわかって親切だ。

香りの強さはボタンを押すごとに3段階に切り替えられ、軽自動車やコンパクトカーで微香レベルの『レベル1（微香）』、軽自動車やコンパクトカー向けの『レベル2』、SUVやミニバンに最適な『レベル3』から選べる。設定した噴霧レベルはLEDランプによって確認ができる。非常にシンプルな操作感なので誰でも迷わずに扱えるだろう。

『香り』がドライブに彩りを添える

アロマオイルの質が良いためか香りはとても自然で、『芳香剤』という言葉からイメージするような人工的なしつこいキツさは個人的に感じられなかった。これならばふだん芳香剤を使う機会の少ない人も受け入れやすいし、ニオイで気分が悪くなってしまう子どもにも安心だ。

香りのバリエーションがきわめて広いため、さまざまなニーズに対応。香水のような香りが好きならばムスク系が豊富に揃っており、自然の香りが好きならば森林の香りやヒノキ&ユーカリ、甘さを感じられるアップル＆ジャスミン、ワイルドベリーなどもある。また、季節に合わせた限定品も定期的にリリースされている。



専用アロマオイルは30種類を超えるほど揃い、同社公式サイトで全ラインナップをチェック&購入できるほか、自分にピッタリの香りを見つけられる『フレグランスオイル香り診断』もできる。

車内への拡散は内蔵ファンによって行われるが、動作音は耳をすませば聞こえる程度で、走行中であればほぼ気付かないレベル。噴霧構造を変更することで従来モデルよりも静音性が高まっているという。

香りの拡散力はレベル1でも十分に感じられるもので、車内にふわっと香りが漂うが、しっかり香りを感じたいなど状況に応じてレベルを上げられるのは便利だ。

今回は香水系の『プールオム』と癒し系の『ヒノキ&ユーカリ』というキャラクターの違う2種類をチョイスしたが、ワンタッチで全く違う香りが楽しめて面白い！ 『行き道』と『帰り道』、『仕事中』と『休憩中』、『通勤』と『レジャー』など、気持ちのON/OFFで香りを切り替える、なんていう使い方が個人的にはオススメだ。

『噴霧式フレグランスディフューザー ダブル ブラック』を使って感じられたのは、ドライブ中に音楽や景色を楽しむことと同じく香りも楽しむことで、カーライフがより充実させられるということ。芳香剤が食わず嫌いという人にぜひ使ってほしい一台だ。