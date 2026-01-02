トヨタ「最新シエンタX」に注目！

2003年に初代が登場したトヨタ「シエンタ」は、「コンパクトカーの運転のしやすさ」と「ミニバンの利便性」という相反する要素を組み合わせ、独自の市場を築いてきました。

現行モデルは2022年にフルモデルチェンジした3代目。登場から3年が経過した現在、日本自動車販売協会連合会の乗用車ブランド通称名別順位において、2025年10月度は8017台登録し6位にランクインするなど人気を博しています。

【画像】超カッコいい！ これが「最安シエンタ」です！（30枚以上）

そんなシエンタのなかでも、約208万円から購入できる最安グレード「X（ガソリン車・2WD・5人乗り）」はどのようなモデルなのでしょうか。

現行の3代目シエンタは、TNGA（トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー）のGA-Bプラットフォームという新しい設計の車台に生まれ変わりました。

この新しい車台は、主要な骨格同士をリング状に強固に連結させる「環状骨格構造」を採用し、ボディのねじれ（ゆがみ）を大幅に抑制。これにより、キャビンの強度と軽量化を両立させています。

土台となるボディがしっかりすることで、サスペンション（衝撃吸収装置）が路面からの力を正確に受け止め、衝撃をスムーズに吸収（いなす）できるようになりました。これが、安定した乗り心地と高い操縦性につながっています。

シエンタは、子どもから高齢者まで、誰もが快適に乗れることを重視して設計されており、高速走行時や荒れた路面を走る際にも安定感に優れた乗り心地を実現しています。家族全員が安心して移動できることが大きな魅力だと言えるでしょう。

そして、2025年8月5日に発表された一部改良では、利便性と安全性が大幅に向上しました。全グレードで電動パーキングブレーキやブレーキホールド機能、レーダークルーズコントロールなどが標準装備となり、さらにドライバー異常時対応システムも追加されています。

また、運転支援機能であるプロアクティブドライビングアシスト（PDA）には、車線の中央を走るのを常に手助けしてくれる常時操舵支援機能が加わり、安全性が一層強化されました。

シエンタのボディサイズは、全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm、ホイールベース2750mmです。加えて、最小回転半径が5.0mに抑えられているのが特徴で、狭い路地でのすれ違いや駐車場での切り返しといった日常的な運転シーンで、ドライバーのストレスを大きく軽減してくれます。

グレード構成は上から「Z」「G」「X」の3種類で構成されていますが、このうち最もベーシックな「X」グレードは、単なる廉価版ではなく、クルマとしての本質的な性能に焦点を絞りつつも、日常使いに欠かせない機能がしっかり確保されたグレードです。

例えば、ボディカラーは定番色に加えて人気のベージュやアーバンカーキも選択可能。さらに、助手席側のワンタッチで開閉できるパワースライドドアや、シフトノブの下部に設置された充電用のType-C電源も標準装備となっており、非常に魅力的です。

安全装備には、最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」が全車に標準装備されています。このシステムは、検知範囲の広い単眼カメラとより遠くを捉えるミリ波レーダーを組み合わせた高度な技術が中核となっており、昼夜の歩行者や自転車運転者を検知し衝突回避を支援するプリクラッシュセーフティ（PCS）や、車線の中央を維持するレーントレーシングアシスト（LTA）など、事故を未然に防ぐ機能が実装されました。

「X」グレードのガソリン車には、最大出力120馬力を発生する1.5リッターダイナミックフォースエンジンが搭載されています。この高効率なエンジンに、発進専用ギアを搭載したDirect Shift-CVTが組み合わされることで、軽やかで気持ちの良い発進加速と、WLTCモードで18.4km／Lという優れた燃費性能を両立しています。

そんな、シエンタの最廉価グレード「X（ガソリン車・2WD・5人乗り）」の価格（消費税込）は207万7900円です。

Xグレードは、コンパクトカーの運転のしやすさとミニバンの利便性、最新の安全・安心装備をこの価格で手に入ることができる、魅力的な一台と言えるでしょう。