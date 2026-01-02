人気TVアニメ『薬屋のひとりごと』展が、出島メッセ長崎で開催されています。

小説やコミックの累計発行部数が4,000万部越えの人気アニメ「薬屋のひとりごと」。

後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫(マオマオ)が、さまざまな難事件を解決する謎解きエンターテインメントで、実写映画化も決まり、話題になっています。

人気TVアニメ『薬屋のひとりごと』展は、長崎が全国で8か所目。

第1期の内容を中心に、登場人物の紹介や名シーンの再現、原画も初公開されていて、アニメの世界を体感できる展示イベントです。

監督の長沼範裕さんの演出や絵コンテの解説などがあり、細かな指示や意図を知ることができます。

アニメ制作の裏側を知ることができる メイキングのエリアでは、写真撮影がＯＫ。

園遊会で、毒見した猫猫が「これ、毒です」と笑みを浮かべる印象的なシーンの再現では、椅子に座って、その場面を体感できます。

また 主人公・猫猫と深い関わりがあり、後宮を管理する美貌の宦官「壬氏(ジンシ)」の執務室は、来場者に人気のコーナー。

背景の色が変化する仕組みになっていて、彩にこだわる作品の世界で写真を撮ることができます。

そのほかにも、猫猫の父 羅漢(ラカン)の視覚を体験できるコーナーでは、モニターの前に立つと、自分自身が羅漢の目にどう映るのか、楽しめます。

物販エリアには「公式図録」「猫猫クッキー」「肉まんジュエリーポーチ」など、100種類以上のオリジナルグッズがあり、中には長崎会場限定のご当地キーホルダーも。ひとり3点までとなっています。

『薬屋のひとりごと』展、1月12日まで開かれています。