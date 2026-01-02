いよいよ2026年9月4日に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、4月から約1年にわたりアニバーサリーイベントが開催されます。開園から現在までのパークの歩みをまとめました。

東京ディズニーシーの開園25周年を記念して4月15日から2027年3月31日まで開催されるアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』。メディテレーニアンハーバーで行われるショー『スパークリング・ジュビリー・セレブレーション』では、特別な衣装に身を包んだミッキーマウスたちが船に乗って登場し、25周年をお祝いします。

また、アニバーサリーイベントに先駆けて、1月14日からはアメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークで、世界のダンスと音楽の祭典をテーマにした新規ステージショー『ダンス・ザ・グローブ！』の公演がスタートします。ウォーターフロントパークでステージを使ったエンターテイメントショーが行われるのは約12年ぶりということです。

■2001年9月に開園 “海”をテーマにした世界初のディズニーテーマパーク

1988年に構想が発表されてから約13年という長い年月をかけ、総工費約3350億円、2年間におよぶ大工事を要し、2001年9月4日にオープンした東京ディズニーシー。『セブン・シーズ（7つの海）』という“海”をテーマにした世界初のディズニーテーマパークとして誕生しました。

2005年7月には、オープン以来初となる新アトラクション『レイジングスピリッツ』が導入。東京ディズニーリゾートで初めてとなる、360度の垂直回転が楽しめるローラーコースタータイプのアトラクションとして話題になりました。

2005年12月には、新たなキャラクター『ダッフィー』が誕生。長い航海に出るミッキーマウスが寂しくないようにと、ミニーマウスが作ったくまのぬいぐるみで、登場当時は携帯電話やバッグにつけて持ち歩くスタイルが社会現象にもなりました。

■子供から年配まで一緒に楽しめるパークへ

開園5周年を迎えた2006年。『東京ディズニーシー5thアニバーサリー』のイベントにあわせて、『ビッグバンドビート』がアメリカンウォーターフロントの『ブロードウェイ・ミュージックシアター』にて開幕。さらに、落下型の新アトラクション『タワー・オブ・テラー』がオープン。さらに、「ファミリーエンターテイメント」「ディズニーの夢の世界」「非日常」といった、ディズニーのテーマパークの原点である共通価値をさらに強くアピールした子供から年配まで一緒に楽しめるパークへの開発計画を打ち出しました。

そして2009年10月に新アトラクション『タートル・トーク』、2011年4月にキャラクターグリーティング施設『ミッキー＆フレンズ・グリーティングトレイル』、2011年7月『ジャスミンのフライングカーペット』、2012年7月『トイ・ストーリー・マニア！』と、ファミリーで楽しめる施設を次々とオープンしました。

2017年は『ニモ＆フレンズ・シーライダー』がオープン。また、2018年には、8つ目の新テーマポートをオープンする大規模拡張プロジェクトを発表。2019年には海外のディズニーテーマパークで高い人気を誇る大型アトラクション『ソアリン』に、新たなシーンが加わった、ディズニーシーオリジナルのアトラクション『ソアリン：ファンタスティック・フライト』がオープンしました。

そして、2024年には、東京ディズニーシー最大の拡張となり、総投資額が約3200億円の“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をテーマにした8つ目のテーマポート『ファンタジースプリングス』がオープンしました。