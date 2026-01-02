こちらは厚生労働省が発表している全国の医師の数を表したグラフです。2022年時点で34万3000人と、年々増え続けています。

その一方で、現場からは「人手不足」という声が聞こえてきます。



働き方改革が進み、負担が増す医療の最前線を追いました。

佐賀大学医学部附属病院・泌尿器科の雪本弥仁雅（みにか）医師（32）です。この日は「前立腺がん」の摘出手術を執刀します。



■看護師

「先生、ガーゼどうしますか。」

■雪本弥仁雅 医師

「AとB、両方出しておいて。」

雪本医師が使うのは、手術支援ロボット「ダビンチ」です。患者の腹部に8ミリから最大3センチの穴を数か所開け、電気メスやカメラを体内へ挿入します。



雪本医師は、患者から離れた場所で手と足を使って遠隔操作し、がんを取り除いていきます。



アームの先端は、雪本医師の手の動きがそのまま再現されます。へその下を切開する開腹手術と比べ「ダビンチ手術」は傷口が小さく出血も少ないため、患者の負担が軽減されるとされています。



■雪本医師

「ありがとうございました。」



午後2時から始まった手術は、4時間に及びました。



■雪本医師

「お疲れ様でした。大きな合併症なく無事終わったことが、ほっとします。」

手術が終わっても雪本医師の一日は続きます。



患者が麻酔から覚めるまでの間に2つの会議に出席。夕食の弁当は会議中に済ませます。立て続けに参加した次の会議では、翌週に予定される手術の内容をほかの医師たちと共有します。



■雪本医師

「高齢でもありますので、手術時間を短くしたい。」



この日、すべての業務が終わったのは午後10時でした。

診療に加え、学会発表などの研究活動も求められる大学病院の医師。ただでさえ仕事量が多い中、地域の医療を支える役割も担っています。



■雪本医師

「こちらも人数がすごく足りている状況ではない中で、地域の病院に泌尿器科として出向かないといけないといったところが、課題というか忙しさにつながる。人手不足はあるかなという感じはしていて、働き手が少ないので、その中でどう補っていくかという。」



泌尿器科の医師が少ない地元の病院へは、非常勤として出向きます。



地域医療を守る“砦（とりで）”となっている大学病院の医師たち。



しかし、2024年4月に始まった医師の働き方改革で、時間外労働に上限が設けられました。

野口満病院長は、これまでの業務量が今の人数では回らなくなりつつあると指摘します。



■野口満 病院長

「働き方改革をきれいに順守するのであれば、今の医師数が本当に正しいのか、なかなか疑問と思うし、地域の医療も守らないといけないので医師は確保したい。」



将来的にも医療サービスの質を維持するため「若い医師の確保」を進めたい一方、ある現実にも直面しています。



■野口病院長

「今も医学部の学生や若い先生がいると思うのですが、医学部を卒業しても佐賀に残らない。どうしても都会に憧れて都会に行ってしまう。佐賀の地に戻ってきて仕事をするのかというと、なかなか難しくなってきますよね。」

野口病院長によりますと、佐賀大学医学部を卒業し医師免許を取得したあと、今年度、佐賀大学病院もしくは佐賀県内の病院で研修医として勤務したのは3割強にとどまったということです。



■脳神経内科・堤将臣 医師

「僕が力を加えるので、負けないでくださいね。」



脳梗塞や、パーキンソン病などの難病患者とも向き合う、脳神経内科の堤将臣医師（32）です。



堤医師は佐賀大学医学部を卒業後、研修医時代を地元の唐津市や嬉野市など県内の病院で過ごし、ことし佐賀大学病院に戻りました。



■堤医師

「佐賀県のなじみがあって、地域に貢献できたらいいなというところは一点あったのですが、脳梗塞・脳出血などの患者さんがいらっしゃいますし、難病の患者さんもいらっしゃるというところで、1か所で経験を積めるところは、すごく魅力的かなと。」

地元で活躍する医師を。若い世代に種をまこうと、地元の中学生およそ30人を対象に11月、医師の職業体験会を開きました。佐賀大学が独自で開催するのは初めてです。



■中学生

「ゲームが好きなので、機械へのなじみが早かったです。」

「とても面白かったです。医師になりたい気持ちは強くなりました。」



■野口病院長

「急に病気になってもすぐ対応できないということが、恐れられるなと思っております。そういうことがないように早く若い世代を育成して、地域で働いていただければと思っております。」



持続可能な医療体制をどうつくるのか。現場では模索が続いています。

私たちの生活に欠かせない医療。「人手」の話があった一方で、「経営面」では危機的な状況もあります。



11月に公表された厚労省の調査結果では、全国の病院の67.2パーセントが昨年度は赤字経営だったと答えました。理由について、厚労省は「物価・物件・人件費の伸びが費用面を押し上げている」と分析しています。

また、国立大学病院について見てみると、44の大学病院の損益が、昨年度は過去最大の286億円の赤字になりました。さらに今年度は400億円を超える赤字になる見通しだということです。



こうした状況の中、取材した佐賀大学では経営の分析と見直しなどを行い、昨年度は黒字経営だったということです。ただ、野口病院長は「費用の高騰は続いていて、厳しい経営には間違いない」と話しています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月28日午後5時すぎ放送