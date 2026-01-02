シンプルジャガバター【材料】（2人分）ジャガイモ(男爵) 2個バター 10g塩コショウ 少々ドライパセリ 少々【下準備】1、ジャガイモは皮ごときれいに水洗いし、皮をむいて芽を取り除く。大きめのひとくち大に切り、水に放つ。2、バターは耐熱容器に入れて電子レンジで10〜20秒加熱し、溶かしバターにしておく。【作り方】1、鍋にジャガイモと水をヒタヒタまで加えて中火にかける。竹串がスッと刺さるまで10〜12分ゆでる。2、ゆで上がったら、ゆで汁を捨てて強めの弱火にかけ、ジャガイモを転がすように鍋を振り、水分をとばす。3、周りが白く粉をふいたようになったら、溶かしバターを加えて全体にからめる。塩コショウ、ドライパセリを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。