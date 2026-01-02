©ABCテレビ

1月2日（金）に放送されるABCテレビの正月恒例特番「新春！オールよしもと初笑いスペシャル」に、ナインティナインの岡村隆史が座長を務める爆笑コメディ「岡村隆史の花の駐在さん」が2026年も登場する。

その公開収録が先ごろ、大阪市中央区の「COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール」で行われ、吉本新喜劇のレジェンド・池乃めだかと岡村の“伝説のケンカコント”が久々の復活を遂げて会場を沸かせた。

「花の駐在さん」は1970年代から続く伝統のコメディ。初代を桂三枝（現・文枝）、二代目を明石家さんまが演じた主人公の“駐在さん”を岡村が引き継いだ三代目のシリーズは、「新春！オールよしもと初笑いSP」内で2020年より放送されている。

個性豊かな人々が暮らす“はなつき村”に巻き起こる珍騒動を描くドタバタコメディ「花の駐在さん」。今回は、年明け早々から行われることになった村長選挙をめぐり、不倫騒ぎやハニートラップ、学歴詐称疑惑など何でもありの仁義なきバトルがくり広げられる。

候補者もくせ者ぞろい。村のリゾート開発を目論む現村長（島田一の介）をはじめ、“消費税減税”をなぜか村長選の公約に掲げる大西（ジミー大西）、高学歴をやたらとアピールする田中（フースーヤ・田中ショータイム）、さらには駐在の岡村までもが出馬を表明。ただひとりの女性候補として村長の娘（紅しょうが・熊元プロレス）も名乗りをあげ、父の無謀な開発計画を阻止しようと奮戦する。果たして、はなつき村初となる“女性村長”は誕生するのか？ヒートアップする選挙戦の行方も見どころだ。

そんななか、現村長の後援会の会長で、とんでもない大金持ちの“村一番の有力者”役で登場するのが、御年82歳で2026年には芸歴60年を迎える池乃めだか。おなじみのオレンジ色のド派手なスーツでめだかが舞台に現れると、客席から大喝采が。「どこにおるんや？」「声は聞こえるけどな」と探し回る岡村らに、「♪見下げて～ごらん～」と歌って存在をアピールする十八番ギャグが披露されると、会場は大きな笑いに包まれた。

主演が岡村となってからの正月の「花の駐在さん」には、今回が初出演となるめだかだが、実は岡村との間にはコメディが結んだ深い絆がある。岡村はデビュー間もないころ、短期間ながら吉本新喜劇に加入していたころがあり、めだかに大変かわいがられていたとか。めだかの提案から、2人がタッグを組むお約束のミニコントも生まれ、これが当時の新喜劇で大ウケしていたという。

今回の舞台では、めだか×岡村のこの伝説のコントが“復活”することに。「こんな小さい人やのに、ホンマにお金あるんですか？」と岡村に絡まれ、「そんなに変われへんがな！」と反撃するめだか。互いの身長をめぐって揉める2人の“ちっちゃいおっさん”は「お前、どないすんねん！」「お前こそ…」とつかみ合いを始めて…。約三十数年のブランクをまったく感じさせない、息ピッタリの爆笑ケンカコントは必見だ。

そのほか、村長の選挙運動を支える妻・ヘレン役のレイザーラモンRGが大阪ソングの名曲にのせて“選挙あるある”を熱唱。ボーイズグループ・OCTPATHの海帆と古瀬直輝が村長の娘を誘惑する謎のイケメン軍団として登場し、TikTokで大バズりしたあのダンスで岡村とコラボするなど、2026年も見どころてんこ盛りの「岡村隆史の花の駐在さん」をお見逃しなく！



「新春！オールよしもと初笑いスペシャル」

1月2日(金)ひる12時~2時30分(関西ローカル)



『岡村隆史の花の駐在さん』

作：久馬歩

岡村隆史（ナインティナイン）、川畑泰史、池乃めだか、島田一の介、ジミー大西、サバンナ八木、レイザーラモン、紅しょうが、フースーヤ、OCTPATH海帆・古瀬直輝、桜田彩叶（NMB48）、ガベジ、岡田直子