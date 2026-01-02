標高874メートルまで一気に駆け上がる箱根駅伝の5区は、かつて選手から「5区を走るくらいなら箱根は走りません」と拒まれた地獄の区間だった。「山の神」と呼ばれた今井正人（順天堂大学）や柏原竜二（東洋大学）ですら、ラストは顔を歪めて走るほどだった。実際に5区を走ってみてわかった、その想像以上の過酷さとは？※本稿は、作家の佐藤 俊『箱根5区』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。

世界に通用するランナーを

育てるために始まった箱根駅伝

なぜこんなに過酷なコースが生まれたのか。

箱根駅伝の前身は1917年（大正6年）に開催された、「東京奠都50年奉祝・東海道駅伝徒歩競走」といわれている。

これは関東と関西の2チームが、京都三条大橋から東京・上野不忍池までの約516キロメートルを23区間に分けて3日間、走り継ぐという壮大な駅伝だった。

それを経て箱根駅伝が生まれたのは、金栗四三が1912年（明治45年）のストックホルム五輪でマラソンに出場した際、レース途中で日射病にかかり、棄権したことに端を発している。

世界に通用するランナーを育てたいと感じた金栗は、多くの選手を育成できる駅伝を走ることを考え、1919年、「アメリカ大陸横断駅伝」に参加しようとした。

コースは、サンフランシスコからロッキー山脈を越えてニューヨークのゴールを目指すものだ。そのための予選会としての駅伝が金栗らを中心に考えられ、最終的に東京と箱根を往復するコースが選択された。

最初はトレーニング効果を高めるために極寒期の2月に設定され、1920年にスタートした。早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、東京高等師範学校（現・筑波大学）の4チームによるレースだった。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）