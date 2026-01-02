¡Ö¼Î¤Æ¿È¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¡×26ºÐ»Ø´ø´±¤Î¤â¤È29Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎÌ¾Ìç¤¬Ä¶¶¯¹ë·âÇË¤Ø¡ª¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤¬¤À¤¤¤Ö³Ê¾å¡£¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡£±·î£²Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢£³²óÀï¤Ç¡¢¿å¸ý¡Ê¼¢²ì¡Ë¤¬¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÈUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡29Ç¯¤Ö¤ê16²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢¤òÀï¤¦¿å¸ý¤Ï¡¢£±²óÀï¤Ç¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤ò£±¡Ý£°¤Ç¡¢£²²óÀï¤Ç¹Åç³§¼Â¡Ê¹Åç¡Ë¤ò£³¡Ý£±¤Ç·âÇË¡£1979Ç¯ÅÙ¤ËµÏ¿¤·¤¿¥Ù¥¹¥È£¸¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³²óÀï¤ÇÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Çº£Âç²ñ¶þ»Ø¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤À¡£½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£²²óÀï¤ÇÅì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë£¶¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¡¢¤½¤ì¤â¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï19¡Ý£°¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿å¸ý¤òÎ¨¤¤¤ëÒÉÅÄÍº´ð´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤³¤³¤¬»³¾ì¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¦¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¼Î¤Æ¿È¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼«¿È¤Ï¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼¡¤Ç£³»î¹çÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¡£¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤¬¤À¤¤¤Ö³Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¦¤Á¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¡¢¤¦¤Á¤ÎÁ°¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤·¤Æ¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡ÒÉÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¸½ºß26ºÐ¤Ç¡¢º£Âç²ñÍ£°ì¤Î20Âå»Ø´ø´±¤À¡£¿å¸ý¤¬Á°²óÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì¾Ìç¤òÎ¨¤¤¤ë½Å°µ¤ò²áÅÙ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤³¡Ê²áµî¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¡Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë²¿¤âÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÅÁÅý¹»¤Ë¹Ô¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡ÄËÍ¤Ï¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤ËÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤ÎÇ¯¤â¶á¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¿å¸ý¤Ï¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¤òÅÝ¤»¤ë¤«¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤À¡£
