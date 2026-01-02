ハリセンボン近藤春菜へ 大先輩の上沼恵美子が持論「今は女が上とか下とか関係あらへん！」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が、きょう2日放送の読売テレビ・日本テレビ系特番『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』（後4：05〜6：00）にゲスト出演する。
【場面カット】ハリセンボン近藤春菜、FRUITS ZIPPER・月足天音と2ショット
上沼恵美子とサンドウィッチマンがMCを務める同番組は、“3人の最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」を占い、ジャンルごとにランキング形式で紹介。最終的に2026年最高の幸運、すなわち“最幸運”の持ち主を発表する視聴者参加型の「新春ガチ占いバラエティ」。
今をときめく売れっ子芸能人にも運勢は容赦なく、一同はランキングの結果に一喜一憂。また占い師たちのアドバイスをきっかけに、プライベートのエピソードや赤裸々な告白も続出する。
近藤は「出会い」について「今恋人がいないんです」と打ち明け「男性は女性の才能とかあんまり好きにならない」と語る。上沼は「今は女が上とか下とか関係あらへん！」と女性芸人の大先輩としての持論を展開する。
■近藤春菜 コメント
上沼さんが全部の話題に関してエピソードがあるのでスゴすぎました。サンドさんは本当に安心感があって、伊達さんのことはお兄ちゃんだと思ってますから、すごい安心して楽しくできました。最後の最後に上沼さんのかわいらしいところがあるので、視聴者の方は自分の占い結果を見ながら、「あーこれダメだったから見るのやめよう」じゃなくて、最後まで見てほしいです。
MC
上沼恵美子
サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）
ゲスト
坂上忍
近藤春菜（ハリセンボン）
菊地亜美
松井ケムリ（令和ロマン）
月足天音（FRUITS ZIPPER）
佐野晶哉（Aぇ! group）
占い師
木下レオン、イヴルルド遙華、シウマ
【場面カット】ハリセンボン近藤春菜、FRUITS ZIPPER・月足天音と2ショット
上沼恵美子とサンドウィッチマンがMCを務める同番組は、“3人の最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」を占い、ジャンルごとにランキング形式で紹介。最終的に2026年最高の幸運、すなわち“最幸運”の持ち主を発表する視聴者参加型の「新春ガチ占いバラエティ」。
近藤は「出会い」について「今恋人がいないんです」と打ち明け「男性は女性の才能とかあんまり好きにならない」と語る。上沼は「今は女が上とか下とか関係あらへん！」と女性芸人の大先輩としての持論を展開する。
■近藤春菜 コメント
上沼さんが全部の話題に関してエピソードがあるのでスゴすぎました。サンドさんは本当に安心感があって、伊達さんのことはお兄ちゃんだと思ってますから、すごい安心して楽しくできました。最後の最後に上沼さんのかわいらしいところがあるので、視聴者の方は自分の占い結果を見ながら、「あーこれダメだったから見るのやめよう」じゃなくて、最後まで見てほしいです。
MC
上沼恵美子
サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）
ゲスト
坂上忍
近藤春菜（ハリセンボン）
菊地亜美
松井ケムリ（令和ロマン）
月足天音（FRUITS ZIPPER）
佐野晶哉（Aぇ! group）
占い師
木下レオン、イヴルルド遙華、シウマ