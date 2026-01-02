“母の振袖”を着たがる孫に「貧乏くさいからやめな」と笑う姑 →『孫の反撃』にぐうの音も出ず

成人式は一生に一度の大切な行事です。成人式に華やかな振袖を着て同級生たちと記念撮影をした覚えのある人も多いのではないでしょうか。成人式のために何年も前から時間をかけて振袖を選ぶ人もいるようですね。今回は娘の成人式の振袖にまつわる思いがけない経験をした筆者の知人、Nさんのお話です。

娘の成人式

Nさんにはもうすぐ成人を迎える娘がおり、一生に一度の大事な成人式に向けて色々と準備をしていました。

「振袖はどうする？ 前はレンタルで良いって言ってたけど」

「あのね、私お母さんの振袖着たい！」

Nさんの娘は成人式の振袖を選んでいるうちに着物に興味が出てきたため、Nさんが成人式のときに実母が買ってくれた振袖を前に見せたことがありました。

「お母さんの振袖がいいの！」

娘はNさんの振袖をいたく気に入ったようで、Nさんも自分が昔成人式や結納で着た思い入れのある振袖を娘が着たがっていることを嬉しく思いました。

「多分サイズは同じくらいだと思うんだよね、合わせてみようか」

娘とはしゃぎながら振袖を合わせていると、同居のお姑さんが「何を騒いでいるの」と部屋をのぞきこんできました。

姑のマウントを……

「えー、それにするの？ ちょっと地味よ、若いんだからもっと華やかなのにしなさい」



お姑さんはNさんの振袖を合わせている娘に言いました。

確かにNさんの振袖は薄いグリーンで、柄も淡く控えめ。お姑さんはさらに続けました。



「私が〇〇ちゃん（義姉の娘）にあつらえてやった振袖を借りればいいわよ、あれなら華やかでいいじゃない～」

確かに義姉の娘の振袖は姑が買ってあげたもので、赤い地に大ぶりのお花が描かれたものでした。



「あの振袖は派手すぎるから嫌だよ」



娘はそう言って断りました。するとお姑さんはせっかくの申し出を断られたのが気に障ったのか、あきらかに不機嫌そうな様子。



「こんなに地味な振袖の何がいいの？ 質素すぎて貧乏くさいじゃない。あんたのお母さんが結納でこれを着てたけど、こんな地味な振袖しか持たせてもらえなかったなんてかわいそうにって思ってたんだよ。その点私は娘にも豪華な振袖を持たせてやったし、その娘にも買ってやったんだからね！」