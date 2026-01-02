冬になるとさまざまな場所で見かけることが増える『アンモニャイト』。そんなアンモナイトの化石のように丸まる猫ちゃんの光景が、33万表示を超えて注目されています。子猫の時と現在のアンモニャイト姿が並べられた投稿には、「ラテアートみたい」「芸術作品」といった声が寄せられることに。猫ちゃんならではの冬の風物詩が、投稿を見た人にほっこりした気持ちを届けています。

【写真：カゴの中で丸まって『ゆったりと眠っていた子猫』→現在……可愛すぎるビフォーアフター】

カゴの中でゆったりと丸まっていた子猫時代

子猫の時と現在の"アンモニャイト"の姿が投稿されたのは、Xアカウント『おちゃまる』の茶白猫・おちゃまるちゃん。ある日投稿された子猫時代のおちゃまるちゃんは、丸いカゴの中に収まって気持ち良さそうに眠っていたそう。

カゴには程よい隙間ができていて、寝床にするのにぴったりのサイズ。きっとおちゃまるちゃんもゆったりと眠れていたことでしょう。

そんな子猫時代のおちゃまるちゃんの光景の隣には、"パンパン"になった現在のおちゃまるちゃんのアンモニャイト姿が投稿されていて…？

見事な"アンモニャイト"の光景に絶賛の声！

子猫の時はゆったりとカゴの中でアンモニャイトになっていたおちゃまるちゃん。そして現在はというと…カゴにぎゅうぎゅうになりながら、体を丸めて眠るおちゃまるちゃんの姿が！

カゴの中にピッタリと収まったその光景は、まるでおちゃまるちゃんの体ぴったりにオーダーメイドされたカゴのよう。隙間なく収まる姿は少し窮屈そうにも見えますが、ぐっすりと眠っている姿をみると、どうやらカゴの中はおちゃまるちゃんにとって安心して眠れる場所のようです。

カゴの中でパンパンになっている現在のおちゃまるちゃんと、少し余裕があった子猫時代。どちらも、それぞれからしか得られない癒しが溢れています。

この光景には、「どちらも可愛いです」「ぎっしり詰まったアンモニャイト♡」「時間かけてゆーっくり膨らんだお餅みたい」といったコメントが寄せられています。

Xアカウント『おちゃまる』では、そんなおちゃまるちゃんの日々の様子が投稿されていますよ。

