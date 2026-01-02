キリンの新CMが米でも話題に

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の新CMが1日、公開された。キリンホールディングス株式会社が手掛ける「免疫ケア」の推進アンバサダーとして、「キリン プラズマ乳酸菌」を紹介。大きなくまのぬいぐるみを抱えながら、信号待ちをする女の子に手を振る姿が「キュートすぎる」と日本だけでなく、米国でも話題を呼んでいる。

マフラーを巻いた大谷の手にはどデカいくまのぬいぐるみ。目線の先には信号待ちする女の子がいた。優しい笑顔を浮かべながら、くまの手を振ってご挨拶。少女も満面の笑みを浮かべている。大谷自身の声による「24時間、野球のことしか考えてこなかったので家族のためにできることを考えるのは、幸せですね」「大谷翔平、免疫ケアやっています」というナレーションも添えられている。

KIRIN公式YouTubeチャンネルが「キリンプラズマ乳酸菌『大谷翔平の免疫ケア・新年』30秒」と題して、1日から全国で放映されるテレビCMを公開。概要欄には「大谷さんの、やさしい父親としての顔が印象的です」「健康は、ひとりのためだけじゃなく、大切な人のためにも続けていくもの。そんな大谷さんとキリンの想いの詰まった新CMです」と説明している。

X上の日本ファンの間では「新年早々、大谷くんのかわいさぶっ込んできたKIRINさんに2026年のMVPあげたい」「お嬢ちゃまにも、こんな風にあやしてるんやろなー」と歓喜の声が続々と上がっていたが、海を渡り1月1日を迎える米国でも話題に。「彼を見て！見て！オーマイガー！オーマイガー！彼はとってもプリティだ」「これはパパオオタニ」「もー、キュートすぎるんですが」「泣いて叫んで震えて吐いてる」など、米ファンからも悶絶のコメントが書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）