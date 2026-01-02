めっちゃ美味しそーーーッッ♡【セブン-イレブン】次食べたい「新作カップスイーツ」

頑張った1日のご褒美や毎日のティータイムのお供にぴったりな【セブン-イレブン】のスイーツ。店内には、和菓子から洋菓子までさまざまな種類のスイーツが充実していますが、今回は「新作カップスイーツ」に注目！ セブンでしか味わえない、新たな味わいを紹介します。

カフェラテ × わらび餅の和洋折衷スイーツ

セブンで人気の和菓子「もっちりみるくわらび」シリーズに、新フレーバーが登場。今回、新作として登場したのは、みるくわらびもちをカフェラテ風味に仕上げた「もっちりカフェラテわらび」です。

公式サイトによると、みるくわらびもち自体に「牛乳とコーヒーを使用」しており、わらびもちの上には「カフェラテムースをかけた」とのこと。わらびもちもムースもカフェラテ風味のため、奥行きのある味わいが楽しめそうです。

もっちり食感とやさしい甘みに癒されそう

@oyatsu_panponさんいわく、カフェラテわらびは「全体的に甘さ控えめで、コーヒーの美味しさも感じる仕上がり」なんだそう。コーヒーの風味が際立つわらびもちと濃厚なカフェラテムース、特徴の異なる2つの組み合わせが、甘すぎず苦すぎない絶妙な味わいのポイントかもしれません。

贅沢な味わいを体験できるのはセブンだけ

セブンとハーゲンダッツが共同開発する「ジャポネ」シリーズは、こだわりの和素材を使った味わいが特徴。「スペシャリテジャポネ 和紅茶バタークリームケーキ」は、アッサムやダージリンといった海外の紅茶葉ではなく、国産の和紅茶を使用している点が最大のポイントとなっています。和を感じつつ洋風の味わいが楽しめる、和と洋の美味しさを堪能できるアイスクリームに仕上がっているようです。

複雑な味わいを生み出す3つの層

カップの中は大きく3つの層で分かれており、最下層からバタークッキー入りのバターアイスクリーム・和紅茶アイスクリーム・ミルクティー（和紅茶）ソースを重ねています。@oyatsu_panponさんは「本格的な紅茶の美味しさを感じる、ミルク感濃厚アイス」と絶賛しており、見た目通りの贅沢な味わいが楽しめたようです。

なにげない時間が至福のひとときに変わる【セブン-イレブン】の「新作カップスイーツ」。どちらもセブンでしか味わえない特別感のあるスイーツとなっているため、ぜひお近くの店舗で探してみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる