リラックスした様子で熟睡している子猫さん。柔らかい体を活かした独特な体勢が面白いと、動画は3.9万回以上も再生され、「猫さんは水ですね～」「起きたら寝違え確定やね」とのコメントが集まっています。

【動画：熟睡していた子猫→『体勢』を見たら……飼い主爆笑の『とんでもない光景』】

熟睡している子猫さんの姿が…

TikTokアカウント「onaka-ga-komedawara」さまに投稿されたのは、子猫の福丸くんが熟睡している姿。柔らかい体を活かした独特な体勢に、投稿主さんは思わず笑ってしまったのだそうです。

福丸くんは、お腹を天井に向けて、体の横に顔を出す、という体がねじれているような体勢で眠っています。一目見ただけでは、いったいどのような体勢になっているのかわかりません。

気持ちよさそうに伸びをしたけれど

投稿主さんが「どうなってるの？」と声をかけると、少しだけ目が覚めたのか、気持ちよさそうに伸びをしていたのだとか。ねじれていた体をさらに引き伸ばして、ぐにゃりと体を曲げています。

投稿主さんは思わず、「よく寝れるね」と笑ってしまったのだそう。当の本人は特に苦しくはなさそうで、気持ちよさそうに眠り続けていたとのことです。思わず心配してしまいそうな体勢ですね。

表情豊かな福丸くん

福丸くんは、子猫らしく元気いっぱいで天真爛漫な様子。表情も豊かで、投稿主さんが長時間SNSを見ていて相手をしてくれないときは、すねたような表情をしていることもあったのだとか。

大好きなパパさんにもたくさん甘えて、マイペースな日々を送っているようです。これからどんな大人の猫になっていくのかが楽しみですね。

独特な体勢で眠る福丸くんの姿は、TikTokで3.9万回以上も再生され、「猫は液体だから」「かわいいやないかい！」「ねじり子猫ちゃん」「めちゃくちゃ可愛いけどホラーに見えちゃう」「うちも時々ガチでびっくりする笑」「どうなってるの？」「まさに軟体動物。心配になる」「いきなりこれ見つけたらホラーですよね」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「onaka-ga-komedawara」さまには、福丸くんの日々の様子が投稿されています。可愛らしい姿をたくさん見ることができますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「onaka-ga-komedawara」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。